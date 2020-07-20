Навальный закрывает ФБК и клянчит деньги

20.07.2020, Москва, Вадим Егоров

Внесистемный лидер прозападных российских либералов Алексей Навальный пожаловался на то, что судебные приставы арестовали его счет, а также счет его «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК). Он должен по иску Евгению Пригожина 88 миллионов рублей, а потому вынужден закрыть организацию.

Об этом политавантюрист сообщил на своем сайте и в соцсетях.

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«Пошла команда любой ценой ликвидировать и ФБК, и наши региональные штабы, – рассказал Навальный. – Мы пережили несколько рейдов. Сотни одновременных обысков по всей стране. И так несколько раз подряд. Каждый раз у нас изымали всё: от телефонов и ноутбуков до ламп освещения и чайников. Нас незаконно признали иностранными агентами, хоть мы никогда не получали ни копейки иностранных денег.

Против нас сфабриковали уголовные дела. Банковские счета – и ФБК, и всех остальных юрлиц были заморожены. Заморозили счета сотен сотрудников, членов их семей. У меня заморозили счета – мои, отца, матери, жены и даже моих детей. На нас подали в суд Росгвардия, полиция, прокуратура, ГБУ «Автомобильные дороги», рестораны, которым помешали наши митинги, и даже московское метро. В итоге все независимые депутаты и сотрудники ФБК, которые звали людей на митинги, оказались должны миллионы рублей».

При этом, по словам оппозиционера, самый крупный ущерб ему нанес Евгений Пригожин – предприниматель, которого оппозиция приписывает к близкому окружению Владимира Путина. ФБК обвинил Пригожина в поставках некачественных продуктов в школы. В свою очередь, бизнесмен подал на Навального, его помощницу Любовь Соболь и ФБК иск в 88 миллионов рублей, который суд удовлетворил, распределив между фигурантами дела.

«Сумма огромная, и я даже не вижу смысла ее собирать, – признался Навальный. – До конца путинской власти нам придется жить с заблокированными счетами и приставами, изымающими наше любое имущество в пользу повара Путина (так в некоторых кругах называют Пригожина, который будучи ресторатором, кормил первых лиц государства – ред.).

Теперь вопрос: что делать с ФБК? У нас уже и так ничего нет. Всё отняли на предыдущих обысках. И сейчас уже заберут и саму организацию, и расчетный счет. Нам дорого наше название, но, как я много раз говорил: ФБК – это не офис и не бумажка из минюста. ФБК – это люди. Это те, кто приходит сюда, чтобы бороться с коррупцией, и вы, кто это поддерживает. Мы перейдем на другое юрлицо, и пусть Путин с Пригожиным подавятся этим. Но самую большую ценность – вас, нам надо унести с собой».

Каким образом Навальный собрался унести свой самый ценный по его словам актив? Об этом он тоже рассказал.

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«За прошлый год 21 тысяча 467 человек сделали нам пожертвования. А главное, наша прелесть – 7 тысяч 607 человек, которые подписаны на ежемесячные платежи. То есть, зарегистрировали их у нас на сайте и автоматически списывают нам кто 100 рублей, кто 500, а кто тысячу.

И мы знаем: что бы ни случилось, мы ежемесячно получаем около 6 миллионов рублей, и нам хватит на аренду офиса, интернет и хотя бы часть зарплат. Сейчас у нас расчетный счет отнимут, и эти 7 тысяч 607 подписок пропадут.

Мы не можем перенести их автоматически. Единственное, что тут возможно сделать, это чтобы вы, ребята, сами перешли по ссылке и снова оформили регулярный платеж», – добавил либерал.

Как говорится, «платите ваши денежки, а мы вам на потеху поборемся с кровавым режимом».