«Нависают российские армии»: Турчинов ждет удара с севера

Новости Украины

Украина получила серьезную опасность открытия фронта на границах с Белоруссией.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил бывший секретарь Совбеза Украины Александр Турчинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Турчинова, Россия сформировала мощную группировку войск не только на своих границах с Украиной, но и угрожает со стороны Белоруссии, где Украина не имеет защиты.

«Что именно вызвало такую реакцию наших партнеров? Именно потому, что они четко увидели, что начали двигаться резервы. 20-я армия, которая нависает над нашей страной с севера. Когда они увидели, что если начнет двигаться 1-я танковая армия, а это главный резерв, это самое большое соединение на европейском континенте, когда они увидели, что 4-я дивизия, которую называют Кантемировская, уже подошла к Курской области, и все это было скрыто, а в то же время значительная часть подразделений сконцентрировалась возле станции «Ельня», что на границе с Белоруссией, они поняли, что это не шутка», – сказал Турчинов.

«Когда в том же апреле была концентрация войск, это Россия делала демонстративно. В этих условиях это реальная опасность. Почему серьезная опасность? Потому что фактически мы видим, как на наших глазах Белоруссия превращается в плацдарм российской армии. Они открыли полностью воздушную границу для российской военной авиации. Вы же видите, тяжелые бомбардировщики России уже на границе с Белоруссией и странами НАТО демонстративно летают. И фактически уже после «Запада-2020» остались достаточно серьезные подразделения на территории Белоруссии», – считает экс-секретарь СНБО.

«Сейчас происходит фактически аншлюс, поглощение Россией Белоруссии. И мы уже имеем не только российский, но и белорусский фронт. Это реальная опасность, реальная проблема. У нас фактически отсутствует системная, оборонная позиция именно на уровне границ с Белоруссией», – заявил Турчинов.