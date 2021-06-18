Наводнение парализовало Ялту. На помощь пошли войска

18.06.2021, Симферополь, Максим Карпенко

Из-за сильнейшего наводнения, которое сегодня произошло в Ялте, власти решили отключить центральное водоснабжение.

Об этом сообщили в МинЖКХ Крыма, а также подтвердила глава администрации города Янина Павленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сегодня в южной столице, по ее информации, выпало более 90 миллиметров осадков, что в два раза больше месячной нормы.

А в районе Ай-Петри эта цифра составила 187 миллиметров.

«Сюда направлены силы Республики Крым, нам помогает Севастополь, помогают военные Черноморского флота, а также Росгвардия», – рассказала Павленко.

Местная жительница Наталья Гостева в своем блоге пишет, что сейчас стихия сбавила обороты и уже к вечеру вода должна стечь в море.

«Был сильный и аномальный дождь! Да, центр Ялты немного затопило, потому-что с гор по нашим небольшим речкам пошла вода! Но дождя уже нет, надеюсь ,что больше не будет! И т.к. Ялта – это город у моря и у гор – вся вода вечером уйдет в море! Спасибо всем, кто беспокоится!», – отмечает Гостева.

По информации крымского Гидрометцентра, дожди на полуострове закончатся к завтрашнему дню, но на сегодня объявлено штормовое предупреждение.

«На отдельных реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м. В селевых бассейнах рек округов Алушты, Судака и Феодосии – угроза схода селей», – говорится в сообщении крымских метеорологов.

Дожди, накрывшие полуостров, могут решить проблему с его водообеспечением, подчеркнул глава республики Сергей Аксенов.

«Как говорится, то густо, то пусто. При этом за несколько дней получили большой объём воды в водохранилища. Загорское получило почти миллион кубометров воды за сутки. Каждый день сейчас будут притоки прибавляться и возможно уйдёт проблема, связанная с подачей воды», – полагает глава Крыма.

Он также добавил, что будет просить помощь у Москвы, чтобы справиться с результатами чрезвычайной ситуации.

«Сегодня до 19.00 будут опубликованы все данные о том, кто, куда, в каком порядке подает заявления о компенсации ущерба – это касается и жилого имущества, и автомобильного транспорта. К сожалению, по автомобильному транспорту нет в федеральном законе еще четкого понимания, как это сделать. После того, как будет определен размер ущерба, я докладываю лично главе государства Владимиру Владимировичу. Будем, скорее всего, просить о финансовой помощи», – говорит глава Крыма.

Напомним, накануне в Керчи из-за сильного ливня из берегов вышла река Мелек-Чесме, из-за чего центральная часть города погрузилась под воду, которая затопила автомобили и дома.

Всего в городе выпало 82 миллиметра осадков при месячной норме 48 миллиметров.

К сегодняшнему дню вода практически полностью ушла, но спасатели продолжали бороться с последствиями ЧС.