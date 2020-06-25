Наводнение продолжает смывать Западную Украину

25.06.2020, Киев, Максим Карпенко

На Западной Украине в ряде областей из-за непогоды подтопленными оказались несколько тысяч домов, разрушены дороги и автомобильные мосты.

Так, в Ивано-Франковской области пострадали 15 административных районов – более семи тысяч домов, более 650 километров дорог и порядка 200 мостов. В Черновицкой области затопило 7 районов, в которых пострадали 672 дома, 14 мостов и 12 километров дорог. Во Львовской области пострадали 11 населенных пунктов – 103 дома, 3 километра дорог. Кроме того, пострадали от непогоды и населенные пункты Закарпатской области.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», из зоны ЧС эвакуированы более 500 человек. Для доставки продуктов первой необходимости в пострадавшие районы переброшена авиация ГСЧС, а расчисткой территории и ликвидацией последствий занимается также Нацгвардия со спецтехникой.

«Сейчас продолжает бушевать непогода, есть подтопления, работают наши подразделения. Всего было осуществлено 107 выездов, привлечено 255 единиц техники и 1090 человек. Из них от управления ГосЧС области было привлечено 125 единиц техники и 490 человек личного состава», – сообщила пресс-секретарь ГСЧС Ивано-Франковской области Светлана Бабушкина в эфире телеканала 112.

Местные жители уже сравнивают масштабы ЧС с потопами, произошедшими в 2008 году, пик которых пришелся на 23 – 27 июля. Тогда от наводнения пострадала территория Прикарпатья и Закарпатья, погибли 39 человек, а убытки составили порядка четырех миллиардов гривен.

По мнению киевского журналиста Андрея Манчука, потопы на Западной Украины – это результат варварской вырубки леса в Карпатах.

«В нашей стране идет масштабная вырубка лесов, и большая часть древесины отправляется в ЕС. Причем по объемам поставок нелегального леса в Европу Украина опередила все другие страны мира. Часть «левой» древесины затем всплывала на мебельных производствах известных европейских компаний», – пишет Манчук.

Он ссылается на результаты расследования британской НКО Earthsight, авторы которого отмечают, что нещадная вырубка украинских Карпат продолжалась даже в период коронавирусной эпидемии, а основным покупателем древесины является шведская компания IKEA.

«IKEA продает стулья из бука, сделанные из дерева, незаконно вырубленного в лесах украинских Карпат, где обитают находящиеся под угрозой исчезновения рыси и медведи. Нелегальное дерево использовалось для изготовления ряда известных продуктов, включая культовый решетчатый стул Terje и самый продаваемый обеденный стул Ingolf. Ежегодно десятки тысяч стульев из нелегальной древесины продаются в магазинах Ikea по всему миру, в том числе в США, Великобритании и Германии», — говорится в расследовании.