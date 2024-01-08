Наводнение с душком: киевские гауляйторы жалуются на «грязную атаку»

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Сегодня в украинской столице произошло очередное крупное ЧП – в одном из районов затопило улицу.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщают соцсети, где появились соответствующие ролики и снимки, демонстрирующие затопленный автотранспорт.

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Инцидент произошел на бульваре Жюля Верна (ранее бульвар Кольцова).

Киевские паблики сразу же указали, что речь идет о прорыве канализации и затоплении улиц фекалиями.

Местные жители стали жаловаться на зловоние.

Впрочем, в киевской администрации не стали признавать, что по городу поплыли нечистоты.

«Повреждение сети холодного водоснабжения с утечкой воды на проезжую часть произошло на бульваре Жюля Верна. Заявка о повреждении поступила в диспетчерскую «Киевводоканала» 7 января в 22:55. На место выехала аварийная бригада, которая перекрыла воду и локализовала утечку. Без воды остались 2 жилых дома», – сообщили в КГВА.

Там настаивают, что произошла утечка именно холодной воды.

«Просим медиа и блогеров не манипулировать и не распространять ложную информацию, втягиваясь в грязные атаки на городские власти и коммунальные службы, которые в нынешних условиях делают все, чтобы обеспечить жизнедеятельность столицы», – призвали киевские власти.