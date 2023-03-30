Наводнившие Европу голо..опые украинцы стали тайным оружием России – Милонов

Владимир Гладков .  
30.03.2023 18:41
  (Мск) , Москва
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Дзен, ЕС, Миграция, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Толпы нежелающих работать украинских беженцев раздражают население Европы и демонстрируют странам западного блока истинное лицо «незалежной».

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил воюющий в зоне СВО депутат Госдумы Виталий Милонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Толпы нежелающих работать украинских беженцев раздражают население Европы и демонстрируют странам западного блока истинное...

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«Я очень рад, что худшая часть украинцев, а их там большинство, она является нашим, русским, тайным оружием.

Потому что куча голожопых голодранцев-попрошаек сейчас шляется по Польше и Германии, раздражая местное население, как вонючая бешеная собака. Клянчат у них и высасывают их соки.

И немецкие, голландские и британские семьи теперь недополучают положенных им денег, льгот и пособий, потому что большую часть денег они отдают на этих голожопых, неспособных к труду иждивенцев-дармоедов», – подчеркнул он.

«Очень хорошо, что Европа сейчас видит Украину в том виде, какой она действительно является – дармоеды и попрошайки», – резюмировал депутат.

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