«Наворовался и сбежал» – Зе-рада отпустила депутата вместе со всем «нажитым» добром

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Спустя четыре года работы украинский парламент принял решение о лишении мандата проворовавшегося депутата от «Слуги народа» Холодова Андрея, который сбежал из страны около полугода назад.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«31 июля 2023 года в Верховную раду поступило заявление от депутата Холодова Андрея Ивановича о сложении им депутатских полномочий в соответствии с пунктом 1 части второй статьи 81 Конституции Украины», – сказал спикер парламента Руслан Стефанчук, однако причин сложения полномочий не озвучил.

С объяснениями выступил представитель «Слуг народа» Георгий Мазурашу, рассказавший, какой большой «потерей» для парламента станет эта отставка.

«Весной этого уже года нашему коллеге сделали за границей операцию. Это тоже непубличная информация, так же как непублично он помогал ВСУ, и я помогал ему найти людей, которые привозили авто из-за границы для ВСУ, или когда он там пополнял фонды в поддержку ВСУ – он это делал не публично. Я уважаю его позицию: для того, чтобы заняться своим лечением и лечением детей, что особенно важно, он решил сложить мандат, и это его право», – рассказал Мазурашу.

Однако вскоре оказалось, что за отставкой «скрытного» бандеровца стоит нечто большее, чем просто болезнь. С обвинениями выступил скандально известный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

«Только что мы услышали от коллеги из «Слуги народа», какой классный человек Андрей Холодов, ну просто, сейчас буду я просто рыдать, что он нас покидает. А я хочу напомнить, кто это. Это друг семьи Медведчука. Он 22 номер в списке партии «Слуга народа». Он после выборов – заместитель председателя ключевого комитета по вопросам финансов, налоговой политики, в котором он продвигал интересы собственного табачного бизнеса, потому что он же крышует и является хозяином сети МАФов в Киеве, ларьков по продаже табачных изделий, и не только. Холодов покинул страну во время пандемии коронавируса. И когда президент Зеленский призвал всех вернуться, то Холодов улетел на Кипр и остался там. И это стало известно только от журналистов. Холодов затем в январе месяце этого года покинул Украину вообще на полгода. И ничего не происходило, никто его не убирал, полный молчок. Ну, нет полгода народного депутата, чем-то очень занят», – взъярился Гончаренко.

Также он набросился на партию «Слуга народа» за выгораживание такого персонажа.

«И вот теперь, когда началась общественная огласка, от Холодова взяли заявление и теперь хотят сделать вид, а что, какой Холодов? То есть вы сначала берете друга Медведчука, даете ему заработать миллионы, купить недвижимость в Вене, на Кипре. Он валит из страны во время пандемии, он валит из страны во время войны, а теперь вы нам говорите: он молодец. Я вас поздравляю, это фантастика, он фантастический «Слуга народа», ну точно такой, как все», – добавил депутат.

Больше Руслан Стефанчук никому слова не дал – сразу перешли к голосованию. Отставку депутата одобрили 308 парламентариев.

Интересно, что при этом никто, даже критикующий Гончаренко, не упомянул о необходимости следственных мероприятий и какого-либо возмездия для провинившегося депутата.