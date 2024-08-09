«Навсегда останется предателем»: в Киеве жалуются, что не могут сделать Пономарева президентом РФ

Вадим Москаленко.  
09.08.2024 12:34
  (Мск) , Киев
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Дзен, Иноагенты, Либералы, Общество, Политика, Россия, Украина


Никто из беглых российских либералов не сможет вернуть доверия глубинного русского народа, который воспринимает их как национальных предателей. Об в эфире своего интернет-канала заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущая поинтересовалась, может ли кто-то из находящихся на Украине или Западе российских предателей в будущем стать президентом РФ – например, находящийся на территории Украины Илья Пономарёв.

Никто из беглых российских либералов не сможет вернуть доверия глубинного русского народа, который воспринимает...

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«Я понимаю, если в России, внутри элит, найдётся лидер, который может остановить войну. Но они все выехали, и грызутся за финансирование. Я понимаю, что можно привести лидера на танках, но это не про нас и не для нас», – ответил Карасев.

«Остатки команды Навального тоже все сбитые, они живут в Штатах на гранты. Глубинный русский народ никогда на это не пойдёт, никогда не примет национал-предателей», – жаловался эксперт.

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