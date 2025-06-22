«Навсегда потеряем Молдову» – в Киеве боятся захватывать Приднестровье

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Приднестровье – лакомый кусок для ВСУ, однако, если учитывать реалии в Молдавии, захват ПМР больше навредит режиму румынки Санду, чем поможет.

Об этом в своём видеоблоге рассуждает близкий соратник Петра Порошенко, депутат Верховной рады Николай Княжицкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Разве нельзя решить приднестровский вопрос одним махом? Этот вопрос мучает журналистов и даже военных. И действительно, у ВСУ уже колоссальный опыт ассиметричных операций. Разве трудно ввести несколько тысяч украинских военных в Приднестровье? Тем более, они и так на границе в готовности реагировать. К сожалению, мы не можем так сделать. Во-первых, мы не Россия, мы воюем за другие ценности, у нас другие правила. Во-вторых, эти правила предусматривают, что подобную операцию Украина может провести только по приглашению правительства Молдавии», – посетовал Княжицкий.

Также в сюжете приводится мнение директора киевского Центра исследования новой геополитики Михаила Самуся.

«Власть Молдавии считает, что если освободить этот анклав от русских, резко изменится электоральная ситуация. Пророссийские силы сразу получат поддержку от тех 150 тысяч жителей Приднестровья. Они официально будут участвовать в выборах и очень существенно усилят коммунистов, социалистов, пророссийский «Шор». Это даже большее влияние, чем мы можем представить, как если бы, там, ДНР и ЛНР разрешили участвовать в наших выборах», – предупредил Самусь.

По его словам, предвыборная ситуация в стране и без того не в пользу румынки Санду.

«Может сложиться ситуация, когда пророссийские силы, во-первых, будут блокировать деятельность проевропейского президента и заблокируют движение Молдовы в ЕС. Во-вторых, это будет троянский конь, о котором мечтает Россия… и в Венгрии, и в Словакии, и в Румынии», – тревожится укро-эксперт.

«Уже очевидно, что команда Санду, партия PAS не выиграет. Власти Молдавии, к сожалению, потеряли много шансов», – вторит Самусю работающий на Порошенко политолог Евгений Магда.

К финалу Княжицкий призывает к «еднанню», чтобы не допустить реванша пророссийских сил.