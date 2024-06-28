Навсегда убить в себе русского на войне с Россией – идеал украинского национализма

Любовь Смирнова.  
28.06.2024 19:15
  (Мск) , Симферополь
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Русофобия, Украина


Миллион могил украинцев будут ценой «формирования украинской нации», о чем грезили идеологи украинского национализма – устроить войну с Россией, чтобы проиграть, но навсегда убить в себе русского.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Миллион могил украинцев будут ценой «формирования украинской нации», о чем грезили идеологи украинского национализма...

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«Для этих миллионов украинцев американцы уже приготовили миллион могил. И эти могилы будут лежать между нами, потому что это чьи-то родственники, знакомые, и их много. Эти люди никуда не денутся. И так будет формироваться альтернативная нация, если это дело пустить на самотек», – пояснил он.

Эксперт напомнил, как из славян сформировались разные нации, и сейчас выделением из русской началось формирование украинской нации.

«Не случайно с первых же дней независимой Украины ее добросовестные националисты, которые изучили основы своего ремесла, говорили, что самое главное для Украины – это война с Россией. И не важно, пусть Украина её проиграет, пусть понесет огромные потери, территориальные потери. Но тогда между нациями будут лежать кровь, и это кровь сформирует нацию. И в этом отношении они были очень даже правы.

Другое дело, что сейчас есть уникальная возможность положить конец этому начавшемуся, но не закончившемуся формированию. Потому что нации как таковой ещё нет, так что в этноциде нас никто обвинить не может, это всё ещё русские люди, просто заблуждающиеся. Работа с детьми, с подрастающим поколением возможна такая же, как та, которую вели, переформатируя новое поколение.

Нейтрализация более старых поколений тоже возможна, причём совершенно не силовым путем, а спокойно, в рамках существующего государства… и возвращение в течение нескольких десятков лет этих людей в русскость. Но нескольких десятков лет, нельзя прийти и сказать завтра: дорогие русские братья! Они скажут – мы не русские, мы украинцы. А вот третье их поколение будет русским», – заключил Ищенко.

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