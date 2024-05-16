Навстречу выборам: американская разведка приступила к поиску «русских кибершпионов»

Елена Острякова.  
16.05.2024 20:57
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Выборы, Дзен, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, США


Россия является самой активной внешней «угрозой» для американских выборов.

Об этом на слушаниях в комитете Сената заявила директор национальной разведки США Аврил Хайнс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия является самой активной внешней «угрозой» для американских выборов. Об этом на слушаниях в...

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«Конечно же, наиболее значительными субъектами, которые участвуют в деятельности по иностранному влиянию на США в связи с нашими выборами, являются Россия, КНР и Иран. В частности, Россия остается наиболее активной иностранной угрозой нашим выборам. Операции РФ включают в себя операции, направленные на подрыв доверия к демократическим институтам США, обострение социально-политических разногласий и ослабление западной поддержки Украины.

Россия опирается на обширный аппарат мультимедийного влияния, который состоит из ее разведывательных служб, киберагентов, государственных СМИ и троллей в соцсетях. Москва рассматривает такие операции как средство ослабления США — своего предполагаемого противника, что позволит России позиционировать себя как великую державу», – бредила Хайнс.

В то же время Китай, по ее словам, не пытался вмешиваться в американские выборы в 2020 году и не собирается делать это сейчас, потому что китайские спецслужбы боятся быть обнаруженными и поэтому ограничиваются тем, что продвигают «своих» политиков.

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