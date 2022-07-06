Навстречу выборам: Единороссы сдали коммунистам возможность попиариться на Ельцин-центре

06.07.2022  18:16 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
Просмотров: 317
 
Выборы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал


Создания в Москве филиала екатеринбургского Ельцин-центра нельзя допустить

Об этом сегодня с трибуны Госдумы заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Создания в Москве филиала екатеринбургского Ельцин-центра нельзя допустить Об этом сегодня с трибуны Госдумы...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Разве можно тащить гадюшник Ельцин-Центр в Москву? Там нет русской истории, нет советской истории. Там есть пьяный Ельцин, который совершил это все в этом мире и в нашей стране. Вы Москву сдадите после этого?», – сказал Зюганов.

Ему возразил лидер фракции «Единой России» Владимир Васильев.

«Я к Ельцину отношусь, как многие здесь. Но об ушедших только никак – никак не получается. Но я помню ситуацию, как люди сносили памятники Ленину, требовали вынести вождя из Мавзолея. Тогда была услышана позиция вашей партии. Разберитесь вы с этим спокойно, без мордобоя. Надо дать людям спокойно осмыслить. У него же были очень яркие выступления, люди сбегались толпами. Почему такой человек не состоялся. Давайте подумаем и вынесем уроки», – сказал Васильев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть