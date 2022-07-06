Навстречу выборам: Единороссы сдали коммунистам возможность попиариться на Ельцин-центре

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Создания в Москве филиала екатеринбургского Ельцин-центра нельзя допустить

Об этом сегодня с трибуны Госдумы заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Разве можно тащить гадюшник Ельцин-Центр в Москву? Там нет русской истории, нет советской истории. Там есть пьяный Ельцин, который совершил это все в этом мире и в нашей стране. Вы Москву сдадите после этого?», – сказал Зюганов.

Ему возразил лидер фракции «Единой России» Владимир Васильев.

«Я к Ельцину отношусь, как многие здесь. Но об ушедших только никак – никак не получается. Но я помню ситуацию, как люди сносили памятники Ленину, требовали вынести вождя из Мавзолея. Тогда была услышана позиция вашей партии. Разберитесь вы с этим спокойно, без мордобоя. Надо дать людям спокойно осмыслить. У него же были очень яркие выступления, люди сбегались толпами. Почему такой человек не состоялся. Давайте подумаем и вынесем уроки», – сказал Васильев.