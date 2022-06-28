Навстречу выборам – в Москве арестовали дружка Навального

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Хамовнический суд Москвы сегодня арестовал на 15 суток Илью Яшина известного столичного либерала и горячего сторонника блогера-уголовника Алексея Навального.

Об этом сам Яшин сообщил в своем ТГ-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Оппозиционер был вчера остановлен якобы безо всяких причин в парке у Новодевичьего монастыря, где прогуливался с подругой – журналисткой Ириной Баблоян. Она уверяет, что задержание прошло без эксцессов.

Однако к административной ответственности Яшин привлечен по статье 19.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Он оскорблял полицейских и ругался при задержании, хватал их за форменную одежду, толкал сержанта и прапорщика, всячески провоцировал драку. Все это либерал в суде отрицал.

«Я оппозиционный политик. Независимый депутат, критик президента Путина и противник войны с Украиной. Данное задержание — это способ оказать на меня давление. Вероятно, это может быть связано с муниципальными выборами, которые стартовали вчера в Москве. Меня пытаются изолировать, чтобы помешать в организации избирательной кампании. Допускаю, что этот мой арест – пролог к будущему уголовному делу. Но в любом случае это мое задержание – очередной намек властей, настойчивое приглашение в эмиграцию. Очевидно, что такое наглое и демонстративно незаконное задержание — это очередной намек. Типа: «Ну что ж ты такой непонятливый, парень? Уезжай из страны! Как тебе еще объяснить?». Да, я непонятливый. Нет, я никуда не уеду из своей страны», – заявил Яшин в суде, закончив свою речь серией дежурных либеральных политических лозунгов.

Отбывать свой арест он будет в спецприёмнике №2 — в Мнёвниках.

В марте 2021 года Яшин уже был задержан на форуме «Муниципальная Россия», организованный британской организацией «Открытая Россия». Она включена в реестр нежелательных организаций, участие в деятельности которых несет наложение штрафа.

Примечательно, что арест либерала и навальниста не вызвал реакции ни в оппозиционной, ни в патриотической среде.

Политолог Марат Баширов склонен согласиться с версией Яшина о том, что его арест связан с предстоящими в Москве выборами. Но припугнуть, по мнению эксперта, хотели не самого друга Навального (он не опасен), а других участников, склонных к организации массовых беспорядков.

«Осенью у нас выборы. В том числе и самые острые – муниципальных депутатов в Москве. А Яшин как раз один из них. Не буду говорить банальности, но ясно и так, что результаты этих выборов будут оспариваться, будут попытки устроить новую Болотную, а так же начать готовить протесты», – написал Баширов.

На прошлых муниципальных выборах Яшин был выбран депутатом по Красносельскому округу, а потом и его председателем, однако досрочно отказался от мандата.

Возглавляемый Яшиным Красносельский МО был убыточным, дефицит районного бюджета, согласно официальному отчёту за 2019 год, составляет 2,5 млн руб. Однако это не мешало оппозиционному лидеру увеличить себе личный зарплатный фонд: с 1,8 млн в 2018 до 2 млн в 2019, без учета ежеквартальной премии в объёме 100%.

При совокупном доходе в 7 млн. рублей на должности главы района с сентября 2017 по июль 2021 года, он приобрел в начале сего года апартаменты в Красносельском районе за 25 млн. рублей. Плюс смета на ремонт составляет 9 млн.

Команда либералов, имеющая большинство в Красносельском мунсовете запретила установку памятника православным святым Петру и Февронии, а также мобилизовывала жителей аварийных домов в борьбу против программы реновации в столице. Весной этого года мунсовет отменил все досуговые мероприятия в районе из-за «агрессии на Украине».

Преемница Яшина Елена Котеночкина назвала Россию фашистским государством.