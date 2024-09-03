Навстречу выборам в США: Украина в октябре обрушит атаки на российский ТЭК

Елена Острякова.  
03.09.2024 22:35
  (Мск) , Москва
Просмотров: 223
 
Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина, Энергетика


В середине осени Россию ждет новая волна атак БПЛА по объектам энергетики.

Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В середине осени Россию ждет новая волна атак БПЛА по объектам энергетики. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Исходя из политической логики, несложно предположить, что атаки на НПЗ будут продолжены, например, в октябре. В моем понимании все элементарно. «Я календарь переверну, и снова 3 ноября». У нас каждый день теперь будет 3 ноября — выборы в США. Два месяца мы будем жить в этом режиме», – сказал Симонов.

Он считает, что перед выборами Демократической партии будет необходимо продемонстрировать своим избирателям успехи на Украине.

«Демократам нужно показывать какие-то успехи. Они оказали военную помощь, определенную ставку сделали. И если наше наступление в Донецке будет таким же быстрым, естественно, нужно будет что-то показывать. Потому что Трамп будет все время говорить: мы отдали кучу денег, а они все украли. Он сейчас это и говорит: Си Цзиньпин радуется, у нас снарядов нет, мы голые, они терпят военное поражение, это сделали демократы. Конечно, демократам нужно будет отвечать. Очевидно, в октябре будут предприняты провокации», – заключил Симонов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть