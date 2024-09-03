Навстречу выборам в США: Украина в октябре обрушит атаки на российский ТЭК

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В середине осени Россию ждет новая волна атак БПЛА по объектам энергетики.

Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Исходя из политической логики, несложно предположить, что атаки на НПЗ будут продолжены, например, в октябре. В моем понимании все элементарно. «Я календарь переверну, и снова 3 ноября». У нас каждый день теперь будет 3 ноября — выборы в США. Два месяца мы будем жить в этом режиме», – сказал Симонов.

Он считает, что перед выборами Демократической партии будет необходимо продемонстрировать своим избирателям успехи на Украине.

«Демократам нужно показывать какие-то успехи. Они оказали военную помощь, определенную ставку сделали. И если наше наступление в Донецке будет таким же быстрым, естественно, нужно будет что-то показывать. Потому что Трамп будет все время говорить: мы отдали кучу денег, а они все украли. Он сейчас это и говорит: Си Цзиньпин радуется, у нас снарядов нет, мы голые, они терпят военное поражение, это сделали демократы. Конечно, демократам нужно будет отвечать. Очевидно, в октябре будут предприняты провокации», – заключил Симонов.