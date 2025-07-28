«Навыявят от порно до террора» – экс-генпрокурор боится отправлять НАБУ на полиграф

Уступки Зеленского насчёт протестов из-за законодательных изменений для НАБУ и САП больше похожи на попытки сохранить лицо, и могут обернуться совершенно неприемлемыми последствиями.

Об этом на канале «Спецпроекты Сергея Мамаева» заявил воющий в ВСУ бывший «начальник управления Майдана» Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк, который после госпереворота расследовал «злочины» Януковича против евромайданщиков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Больше всего [в ВСУ] обсуждается тема обязательства проверки на полиграфе НАБУ и САП. Как-то это выглядит, как сохранение лица, потому что обществу главной причиной было объявлено наличие российских агентов, которые были обнаружены среди сотрудников НАБУ. И изменение законодательства именно об обязательстве проходить полиграф, как раз и выглядит для того, чтобы не отказываться от этой идеи. Но насколько я сталкивался, у нас нет независимых полиграфологов или таких служб, которые дают такой результат, которому можно верить абсолютно. Во-первых, она сама несовершенна, а во-вторых, её используют органы, которые это проводят в тех или иных интересах. Поэтому это может быть и попыткой давления», – делился подозрениями Горбатюк.

Он привёл яркий пример майданных методов допроса.