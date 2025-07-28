«Навыявят от порно до террора» – экс-генпрокурор боится отправлять НАБУ на полиграф
Уступки Зеленского насчёт протестов из-за законодательных изменений для НАБУ и САП больше похожи на попытки сохранить лицо, и могут обернуться совершенно неприемлемыми последствиями.
Об этом на канале «Спецпроекты Сергея Мамаева» заявил воющий в ВСУ бывший «начальник управления Майдана» Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк, который после госпереворота расследовал «злочины» Януковича против евромайданщиков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Больше всего [в ВСУ] обсуждается тема обязательства проверки на полиграфе НАБУ и САП. Как-то это выглядит, как сохранение лица, потому что обществу главной причиной было объявлено наличие российских агентов, которые были обнаружены среди сотрудников НАБУ. И изменение законодательства именно об обязательстве проходить полиграф, как раз и выглядит для того, чтобы не отказываться от этой идеи.
Но насколько я сталкивался, у нас нет независимых полиграфологов или таких служб, которые дают такой результат, которому можно верить абсолютно. Во-первых, она сама несовершенна, а во-вторых, её используют органы, которые это проводят в тех или иных интересах. Поэтому это может быть и попыткой давления», – делился подозрениями Горбатюк.
Он привёл яркий пример майданных методов допроса.
«Когда мы на «Беркуте» проводили первые расследования, те же самые представители МВД, которые заявляли, что мы дадим объективные выводы, по многим «беркутовцам» было то, что они совершали все возможные преступления. Начиная от порнографии и заканчивая терроризмом.
И такой вывод реально давался и подписывался. Зачем? Чтобы вообще нивелировать результат. Вот, полиграфолог что-то такое увидел, и ты понимаешь, что это лицо просто не могло бы в своём молодом возрасте всё это сделать. Но говорят, мы же сделали – а вы проверяйте, расследуйте. Много с этим манипуляций», – сокрушался майданщик.
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