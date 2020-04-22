Назад в 90-е: Громкое убийство в центре Львова

22.04.2020, Львов, Тарас Стрельцов

В центре Львова несколько человек в балаклавах расстреляли двух мужчин и скрылись с места преступления. Об этом сообщает полиция Львовской области, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отметим, что один человек скончался на месте, второй получил ранения. Полиция ввела в городе и по всей области план перехвата «сирена». Нападавшие скрылись с места преступления на автомобиле, вероятно, «Форд Мондео» светло-серого цвета.

Убийство произошло около 10:00 утра в подъезде дома на ул. Академика Павлова, 6. Есть свидетели, которые слышали звуки выстрелов. Как сообщает местный ресурс zaxid.net со ссылкой на очевидцев, застрелили старшего из мужчин, вероятно, нелегального обменщика валют. На данный момент неизвестно, был ли факт ограбления.

«Во Львове и на территории области проводятся полицейские операции. К розыску и задержанию злоумышленников задействованы сотрудники всех служб и подразделений полиции Львовщины. Полицейские принимают все меры для розыска и задержания нападавших. Решается вопрос правовой квалификации события», – рапортуют правоохранители.