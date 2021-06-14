Назад в 90-е: Украинские академики снова становятся челноками

Новости Украины

Вашингтон и Брюссель все больше разочаровываются в Украине, где не прекращается процесс поощрения коррупции.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на своей странице в Facebook пишет директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.

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Он задается вопрос, почему участники последнего саммита «большой семерки» не дали Украине никаких позитивных сигналов.

«Потому, что мы, как и прежде, перенасыщены теми чиновниками и политиками, которые наподобие известных персонажей нагло и крепко присосались к государственному корыту. Они не дают нам развиваться. Более того, сейчас такое ощущение, что на каждый малый и средний бизнес еще больше стало полиции, пожарников, налоговиков и т.д. и т.п.. Судя по всему, мы возвращаемся назад в старые и добрые 90-е, когда академики с доцентами брали в руки «кравчучки» и отправлялись в Европу или в Китай за товаром. Кто-то снова должен работать «челноком». Всё, больше не будет жирных и сытых годов, какими были «нулевые», – считает экономист.

При этом он обращает внимание, что украинские власти продолжают клянчить у международных кредиторов деньги, которые не попадают в реальный сектор экономики.

«Судя по всему, в Вашингтоне и Брюсселе разобрались, что у нас еще не скоро закончится процесс поощрения коррупции и функционирования уродливой экономики откатов. Как говорится, после драки кулаками не машут, а ведь какие были большие надежды на новые идеи и на новые лица политических лидеров», – резюмирует Гончаров.