Назарбаев делает ставку на русофобов – казахский журналист

07.11.2018, Москва, Максим Карпенко

США начинают обкатывать украинский сценарий разрыва с Россией уже и на Казахстане – в стране переписывают историю, создавая образ врага из русских, Советского Союза и России.

Этим процессам потакают власти во главе с президентом страны Нурсултаном Назарбаевым, который надеется сохранить под собой кресло при помощи националистического электората.

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Об этом в своем блоге пишет казахский журналист Ибраш Нусулбаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам журналиста, сейчас в Казахстане из бандитов и отшельников, воспользовавшихся анархией во времена становления Советского Союза, создают героев, которые, якобы, боролись за независимость Казахстана.

«В Казахстане начался тот же процесс, что и на Украине в 90-х годах. С каждым днём все больше и больше появляется публикаций, вызывающих ненависть к нашей советской истории, к русской культуре, придумываются различные истории о небывалом вкладе казахов в развитие мировой цивилизации. Оказывается, мы придумали бумагу, строили пирамиды фараонам, изобрели порох и сделали столько потрясающих открытий, что за это мировое сообщество должно нас на руках носить и прославлять.

Разумеется, любой образованный человек над подобными «научными статьями» только посмеётся. Гораздо хуже, когда реальную историю народа начинают перевирать, чтобы посеять вражду и неприязнь между народами… Во всех рассказах о народных борцах за независимость Казахстана осознанно создаётся образ врага – Царской России, Советской Власти, русских, коммунистов. Зачем это делает Власть, в общем-то, понятно. Таким образом, Власть старается перевести негатив народа от себя на «придуманного» врага-иноверца.

К примеру, так поступает сегодня Власть на Украине. А вот зачем подобной фигнёй занимаются журналисты? Неужели ради 30 сребреников? Нет! Они идут на это не ради 30 сребреников, а ради тщеславия, чтобы Власть и нацики провозгласили их «настоящими патриотами страны» и «мужественными журналистами говорящими правду». Однако, в силу своего скудоумия, они даже не подозревают, что своими статьями они стравливают народы друг с другом, что может закончиться «кровавой мясорубкой», – пишет Нусулбаев.

Он обращает внимание на схожий сценарий с обвинением Советской России в голоде 30-х годов, как это сегодня происходит на Украине.

«Белый Дом и Госдеп взялись за Казахстан. И, разумеется, с главной «болевой точки» – голодомора. Однако, американцы стыдливо умалчивают, что одной из причин голодомора в Казахстане, Украине и некоторых областях России был не только кровавый Сталин, но и президент США Герберт Гувер и… голод в США. Для индустриализации молодой Советской Страны необходимы были станки и технологии и США готовы были их продать, но не за твёрдую валюту или золото, а за хлеб, так как в США в конце 20-х, начале 30-х годов возник голод, унёсший жизни более 5 миллионов американцев».

Все это, по мнению Нусулбаева, позволяет действующему президенту заигрывать с казахскими националистами – так называемыми «оралманами» (возвращенцами, этническими казахами, проживавшими за пределами страны, – авт.) и надеяться на переизбрание.

«Похоже, наш президент решил пойти по пути Порошенко, что должно ему добавить симпатии со стороны националистически настроенных оралманов, а значит, гарантировать ему переизбрание на новый президентский срок. Для справки: в результате массового переезда в Казахстан оралманов, количество казахов в этническом составе Казахстана увеличилось до 68%, что не может не радовать.

Однако, основную их долю составляют лица с низким уровнем образования, высокой степенью религиозности и завышенной национальной самооценкой. Похоже, именно на эту категорию избирателей собирается опереться Назарбаев на следующих выборах президента Казахстана», – резюмирует Нусулбаев.