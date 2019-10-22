22.10.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Общество, Политика, Украина
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Назарбаев поддержал Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в рамках визита в Японию, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса украинского президента.

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“Во время встречи поднимался вопрос войны на Донбассе и оккупации Крыма. Нурсултан Назарбаев заявил, что Казахстан всегда поддерживал территориальную целостность и суверенитет Украины”, – сообщили в ОП.

Отмечается, что стороны обсудили положительные изменения в продвижении к миру, в частности возвращение пленных и перезапуск дипломатических переговоров, а также подчеркнули необходимость проведения скорейших переговоров в “нормандском формате”.

“Всем нам нужен диалог. Наши территории важны. Это земли наших предков и, я убежден, наших детей”, – отметил Зеленский.

Также Зеленский пригласил первого президента Казахстана в Украину.

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