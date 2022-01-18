Назарбаев появился на ТВ. Война группировок в Казахстане продолжается

Нурсултан Назарбаев, слухи о смерти которого появлялись в СМИ в последние дни, сегодня выступил с видеообращением. Впечатления от четырехминутного ролика оказались противоречивыми, и мы постараемся проанализировать сказанное Елбасы и сделать предварительные выводы.

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В своём видео Назарбаев подтвердил полномочия действующего президента Касым-Жомарта Токаева, которому он передал бразды правления в 2019-м году. При этом Елбасы представил себя в качестве обычного пенсионера, который якобы отошел от дел.

«Отвечая на многочисленные обращения в мой адрес, и в связи с публикациями в средствах массовой информации, сообщаю, что я в 2019 году передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву, и с тех пор являюсь пенсионером, и в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал», -сказал он, подтвердив прежние официальные сообщения о нахождении в Нур-Султане.

Правда, все прекрасно понимают, что несмотря на уход с поста президента, Елбасы занимал наиболее важную должность – кресло председателя Совета безопасности, стоявшего по полномочиям выше всех официальных должностей.

При этом он на корню отверг саму мысль раскола в элите, ставшего причиной ожесточённой и кровопролитной борьбы в Алматы.

«Президент Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти. Он председатель Совета безопасности. В скором времени президент будет избран председателем партии «Nur Otan». Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны», – подчеркнул «лидер нации», показывая, тем самым, притворное единство правящего класса.

Самое интересное, что Назарбаев не стал подтверждать официальную версию, высказанную Токаевым, о нападении извне, сказав лишь вскользь о неких террористах и экстремистах в казахской части своего выступления и предложив следствию поставить все точки над «i» в деле произошедших событий.

«Произошедшая трагедия стала для всех нас уроком. Важно выяснить, кто организовал все эти погромы и убийства. Следствие даст ответ на этот вопрос», – Елбасы не стал уточнять, кто же стоял за нападениями вооруженных боевиков, погромами и мародерством.

Такая показательная неосведомленность вызвала даже большее недоумение и множество вопросов к бывшему президенту, который ранее лично контролировал и направлял все важные процессы и перестановки в правящей элите. Такое ощущение, что он сознательно приуменьшил свою роль в этих событиях, создав из себя образ постороннего пожилого наблюдателя.

Сам интерьер, на фоне которого выступал первый президент, также вызывает удивление, так как это однозначно не Акорда (дворец президента) и не резиденция председателя Совета безопасности в Нур-Султане. Невооруженным глазом видно, что это небольшое помещение – явно нехарактерное для административного здания.

В принципе, Елбасы мог записать ролик в любой из своих резиденций в странах ЕС, в ОАЭ или в Китае, так как они оборудованы именно такими комнатами для подобных записей. Так что данное видео вовсе не доказательство того, что он сейчас находится именно в столице.

С другой стороны видео опровергает многочисленные слухи о том, что он Назарбаев или госпитализирован. Видимо, это одна из причин появления Елбасы на публике с целью показать, что он еще дееспособен и может отдавать отчет своим действиям, а также продемонстрировать лояльность действующему президенту Токаеву и подтвердить всем преемственность нынешней власти.

Наверняка это стало результатом некой предварительной договоренности между группировками, так как в течение всех этих дней с момента кровавых событий в Алма-Ате и на юге республики, шёл непрерывный торг по поводу судьбы родных и близких Елбасы и их активов. Скорее всего остановились на мирном варианте, когда семейный клан Назарбаева покидает ключевые посты в госаппарате и в крупном бизнесе и таким образом им гарантируется жизнь и относительная безопасность.

Как мы видим, если сначала в заговоре обвинялись два родных племянника Назарбаева, работавших в КНБ, то затем официальная риторика сменилась, и они уже не фигурировали в списках арестованных, тогда как вся вина за происходившие события была переложена исключительна на главу спецлужбы – Карима Масимова. Сам же Масимов не мог действовать без указаний Елбасы, но в то же время не является его родственником и становится показательным «козлом отпущения».

Подобное выступление Назарбаева, по моему мнению, вовсе не прекратит разговоры о расколе в элите, так как в широких слоях казахстанской общественности принято понимать все подобные утверждения первых лиц ровно наоборот. Плюс, начиная с 17 января начался настоящий «звездопад» – прокатилась волна отставок «по собственному желанию» родственников «лидера нации».

Днём в понедельник было распространено долгожданное известие об увольнении племянника Нурсултана Назарбаева, Самата Абиша с должности первого зампреда КНБ, вслед за ним свои полномочия сложил зять Елбасы, Тимур Кулибаев — он ушёл с поста главы Национальной Палаты Предпринимателей «Атамекен», объединения, контролирующего весь средний и крупный бизнес страны.

Незадолго до этого из квазинацкомпаний «Казтрансгаз» и «Казтрансойл» были уволены мужья Дариги и Алии Назарбаевых: Кайрат Шарипбаев и Димаш Досанов соответственно. Также стало известно, где сейчас находится Дарига Назарбаева, которая оказалась в своей алма-атинской квартире якобы на больничном, в связи с чем официально проигнорировала два заседания парламента.

Уже 18 января прошла информация в местных СМИ, что заместитель генерального директора по экономике и финансам «КТЖ – Грузовые перевозки» Альжан Имашев покинул свою должность. Идут постоянные известия о выезде многочисленных назарбаевских родственников за рубеж по дипломатическим паспортам. Тем временем, идет череда отставок и в местных акиматах, а также внутри ведомств от лиц, связанных напрямую с Тимуром Кулибаевым или родственниками Елбасы, что можно назвать начинающейся чисткой.

При этом бюрокрпатия в своей массе поспешила присягнуть Касым-Жомарту Токаеву, как новому «лидеру нации» и победителю. Это на время должно консолидировать большинство группировок вокруг президента, так как все в предвкушении дележа имущества и крупных активов в национальных компаниях и в частном секторе, так как процесс «раскулачивания» правящего клана внутри страны, а возможно и за рубежом продолжится.

Правда, это вовсе не говорит, что борьба между элитными игроками исчезнет, наоборот, в ситуации перераспределения будут расти аппетиты и грызня может только усилится, вызывая очередные волны нестабильности в рамках политической системы, выстроенной и заточенной на Назарбаева, но в его отсутствии. Нельзя исключать, что попытается отыграть часть позиций и сам Елбасы и его родственники. Кстати, само выступление Назарбаева может стать медвежьей услугой Токаеву, так как показывает преемственность власти и полную поддержку со стороны первого второму главе РК, тогда как действующий президент на фоне событий и общего жгучего недовольства внутри страны, наоборот, старается всячески дистанцироваться от провалившегося бывшего шефа. Ведь такая прилюдная поддержка со стороны «хромой утки» ему явно не в радость и не к месту.

Поэтому нельзя рассматривать данное выступление Назарбаева как окончание межэлитных конфликтов, тогда как это просто результат предварительных переговоров по первому переделу. А предстоят еще второй и третий, как и другие вызовы для действующего президента, не обладающего пока тем же авторитетом и статусом суперарбитра, каким пользовался уходящий Елбасы.