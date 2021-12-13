Самостийное ханство. Как Назарбаев участвовал в уничтожении СССР

К 30-летию разрушения Советского Союза постепенно развенчивается миф об особой роли Нурсултана Назарбаева, который якобы старался сделать всё для его спасения. Реальный же его образ участника процесса ликвидации единой страны сейчас стал обнажаться после откровений бывшего председателя Верховного Совета Белорусской ССР Станислава Шушкевича.

Так, в своём интервью «Газете.Ru» он рассказал, что Нурсултан Назарбаев должен был принять участие в Беловежском сговоре и подписать соглашение о выходе республик из состава СССР, но не прилетел в Вискули из-за того, что экс-президент СССР Михаил Горбачев якобы предложил ему должность председателя парламента Союза, если тот не поедет на встречу, где собрались представители России, Украины и Белоруссии.

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«Назарбаев не знал, как поступать. Он приехал и посоветовался с Горбачёвым. Но Горбачев, конечно, сказал «куда ты едешь, это совещание серьезное, там они тебя поведут не в ту сторону». И как хитрый — я говорю, не «мудрый», а «хитрый» восточный деятель — он решил, что лучше скрыться. И связь с ним оборвалась», – указывает Станислав Шушкевич.

На вопрос журналиста было ли его исчезновение признаком переосмысления и изменения позиции по вопросу о необходимости ликвидации Союза, экс-председатель Верховного Совета Белорусской ССР ответил, что на самом деле за этим стояли чисто корыстные цели личного возвышения, и не более.

«Он не отказался, нет. Он сказал, что летит, а потом связь с самолетом прекратилась. Он сел в Москве, а Горбачев ему пообещал пост председателя парламента СССР. И он решил, что это очень хорошо и приятно», – резюмировал Шушкевич.

И его отсутствие в Беловежской пуще было даже на руку организаторам разрушения страны. Во всяком случае такого мнения был Борис Ельцин, который смог добиться лояльности Нурсултана Назарбаева в последующем. Тогдашний президент РСФСР следующим образом охарактеризовал ситуацию с главой Казахской ССР в беседе с Шушкевичем.

«Ну, Назарбаев не приехал, очень хорошо. На следующий день он сказал, что, если бы он приехал, если бы он был, он бы не подписал это соглашение. А через три дня он уже не то что подписал, он уже к 21 декабря стал, во-первых, президентом не Казахской советской социалистической республики, а президентом Казахстана — стал 16 декабря, а 21-го подписался под соглашением (Об образовании СНГ – прим. Ред.), как один из учредителей, а не присоединившихся», – отметил экс-председатель белорусского парламента.

Собственно, еще задолго до сборища в Беловежской пуще Нурсултан Назарбаев, будучи ставленником Михаила Горбачева, проводил не только массовые чистки партийного и государственного аппарата от людей прежнего первого секретаря ЦК КПК Динмухамеда Кунаева, но и с воодушевлением выполнял задания по децентрализации СССР и подготовке нового «союзного» договора. В этом процессе Нурсултан Абишевич был заинтересован вдвойне, так как становился тем, кем он сейчас и является, а именно безраздельным в своей власти князьком.

Сейчас самопровозглашённый Елбасы («Лидер нации») снова и снова повторяет мантры о «вине» «тоталитарной системы» и о неизбежности рыночных реформ, а также о предрешенности распада СССР.

«Социалистическая экономика, тоталитарная, административная, изживала свои ресурсы. Руководство экономического блока должно было вовремя заметить и сделать изменения в управлении экономикой, что не было сделано. Все наработанные ресурсы постепенно истощались, мы приближались, прежде всего, к краху в экономике», — сказал он журналистам телеканала «Россия 24».

Но тогдашняя партийная верхушка сама активно вела дело к ликвидации страны как единого целого, создавая основы для демонтажа плановой экономики, для сознательного распада единых народно-хозяйственных связей, основательно готовясь к массовой приватизации в своих интересах. Партийные бонзы в Казахстане намерены были стать крупными собственниками, выдвинув на ключевые экономические и политические посты своих ставленников. Последние исследования и слова очевидцев полностью подтверждают это.

Так, еще в 1989-м году первый секретарь ЦК Компартии Казахстана Нурсултан Назарбаев во время визитов в бастующую Караганду проповедовал среди шахтерской массы идеи самостийности и независимости. Через различные обещания уступок он также открыто выражал недовольство «монопольной властью центральных ведомств» и выдвигал идеи «экономической самостоятельности, независимой от диктата центра и командно-административного плана».

Фактически эти предложения означали на деле разрушение народно-хозяйственного механизма и втягивание добывающих отраслей в «свободный рынок». То есть, на этом примере видно, что именно верхушкой внедрялись на практике тогда чуждые взгляды, а не рабочими, которые в основной массе были верны социальному строю и Советскому Союзу и требовали лишь улучшения условия труда и снабжения. Об этом, кстати, свидетельствуют результаты мартовского общенародного референдума 1991 года в Казахской ССР, на котором 94,1 процента избирателей проголосовали за сохранение единой страны.

В противовес волеизъявлению народа, Назарбаев, Ельцин и Горбачёв, наоборот, планировали заключение так называемого «обновленного союзного договора», которое не оставляло камня на камне от единой страны, провозглашая убогую и рыхлую конфедерацию. Речь идёт о тайных переговорах указанных лиц на закрытой встрече в Ново-Огарёве 29—30 июля 1991 года. И уже на нём эта тройка приняла решение открыть к подписанию новый договор 20 августа — без обсуждения и одобрения на Съезде народных депутатов СССР.

Именно ими, то есть главами СССР, Казахской ССР и РСФСР готовился на тот момент антиконституционный переворот, а не отдельными слабовольными членами Политбюро и ЦК КПСС, которые пытались этому заговору неуверенно противостоять. Заговорщиками и путчистами называют все эти годы членов ГКЧП, но фактически таковыми были именно эти деятели и сам Назарбаев, названный затем придворными пропагандистами противником развала страны.

Такую же каинову роль Елбасы сыграл и уже после провала ГКЧП. Так, 2 сентября 1991 года на V Съезде народных депутатов СССР Назарбаев все-таки выполнил волю Горбачева, озвучив текст «обновленного союзного договора». Буквально считанные депутаты выступили тогда открыто против инициативы Нурсултана Абишевича. Вот как описывает те события одна из газет:

«…2 сентября 1991 года в Кремле открылся V Съезд. В нарушение регламента слово предоставили Н.Назарбаеву, и он огласил заявление Президента СССР и руководителей союзных республик, означавшее смертный приговор Советскому Союзу… Затем депутатам в ультимативной форме предложили обсудить заявление по делегациям в московских представительствах союзных республик. Президиум Съезда быстро покинул зал. Депутаты словно оцепенели, они ничего не могли понять. И потом один за другим потянулись к выходу. Первым сориентировался народный депутат Виктор Алкснис. Он буквально взлетел на трибуну. Микрофоны уже были предусмотрительно отключены. Тогда он приложил руки рупором ко рту и закричал: “Товарищи депутаты! Остановитесь! Не уходите из зала! Это государственный переворот!”. Несколько мгновений в зале стояла тишина, потом народные избранники вновь потянулись к выходу. Он стоял на трибуне и кричал им вслед: “Остановитесь! Остановитесь! Что вы делаете!”. Они уходили…».

То есть, Назарбаев не только не препятствовал Ельцину, Шушкевичу и Кравчуку в деле разрушения СССР, но и самым активным образом участвовал в данном процессе дезинтеграции, готовя вместе с Горбачёвым новые проекты по децентрализации Союза. Он был их активным проводником, а затем просто присоединился к подписантам образования СНГ спустя считанные недели после Беловежского соглашения, когда всем стало очевидным, что Михаил Сергеевич потерял остатки власти.

Примечательно, что после развала единой страны, Назарбаев с целью узурпации власти и проведения массовой приватизации старательно копировал действия Ельцина уже по десоветизации, проведя в ноябре 1993 года роспуск Верховного Совета РК и всех советов на местах. Разогнав депутатов и представительные органы, Елбасы уже к 1995-му году принял новую Конституцию, став безраздельным правителем в своей вотчине.

При этом, те, кто считают, что президент РК является основоположником ЕАЭС и проводником идеи «евразийства», серьезно ошибаются. Данное торговое и таможенное объединение необходимо было только для того, чтобы убрать лишние препятствия для транспортировки нефти, газа и добываемого сырья на рынки ЕС через территорию РФ, а также для реэкспорта контрабандных турецких и китайских товаров опять же на рынок всё той же России.

Когда же речь пошла о реальной интеграции в виде создания единой валюты, общего банка, наднациональных политических структур в виде правительства и парламента – казахстанская верхушка во главе с Назарбаевым постаралась торпедировать все эти инициативы Москвы. Сейчас же мы видим, что Елбасы является инициатором уже совершенно нового антироссийского Союза тюркских государств под эгидой Анкары, противоречащего ЕАЭС и направленного на усиление позиций Великобритании и США в РК и в Центральной Азии.

Не возрождение Союза пусть и на новой основе нужно престарелому Назарбаеву, а «евроинтеграция» с Западом через союз с Турцией. И тут важно развенчать все эти мифы о якобы его приверженности дружбе с Россией и о роли идейного противника разрушения СССР. Все эти годы он, наоборот, лишь использовал для укрепления собственного ханства – моноэтнического государства, идущего твёрдой поступью по пути Украины.