Выборы
29.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Мнение, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Назарбаев призвал Россию и Украину помириться и предложил себя в миротворцы

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что его страна хочет мирного разрешения конфликта между Россией и Украиной, передает корреспондент ПолиТНавигатора.

Лю этом пишет казахское издание Tengrinews.kz.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Казахстан известен как эффективный миротворец. Нам верят все ближние и дальние соседи. У нас проходят все эти исторические события. Наша страна внесла вклад в снижение напряженности вокруг Нагорного Карабаха, Пакистана и Индии, Ирана и Сирии, России и Турции. Мы хотим мирного разрешения конфликта между Россией и Украиной. Все время я подключаюсь. Все войны и конфликты заканчиваются миром. И это когда-то закончится”, – сказал Назарбаев в ходе XXVII сессии Ассамблеи народа Казахстана.

Назарбаев, будучи президентом, несколько раз предлагал помочь в мирном урегулировании российско-украинского конфликта. В декабре 2018 года в интервью телеканалу “Россия 24” он выразил уверенность, что у президента РФ Владимира Путина нет планов по захвату восточных земель Украины, какие ему приписывают в Киеве.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть