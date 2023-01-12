Назарбаев уже не Елбасы, да здравствует новый Елбасы!

В четверг 12 января верхняя палата парламента Казахстана приняла решение о лишении Нурсултана Назарбаева звания «Почётный сенатор», а уже на следующий день 13 января депутаты рассмотрят утрату действия закона «О первом президенте Республики Казахстан — Елбасы».

Таким образом, первый президент теряет статус «Лидера нации» и все привилегии, ранее предоставленные ему и его ближайшим родственникам, в том числе неприкосновенность и неподсудность. Правда нельзя сказать, что это сенсация или невиданная возможность, так как данная процедура готовилась уже давно. Тем более, что недавно вышло первое постановление Конституционного суда страны о ликвидации данного закона.

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В частности, и сенаторы в своих действиях руководствовались и поступали под прикрытием прошедшего в июне прошлого года референдума о вынесении поправок в Конституцию, на котором большинство проголосовавших граждан высказалось за изъятие упоминаний про Елбасы. Вот и спикер Сената Маулен Ашимбаев сегодня заявил именно об этом, хотя ранее он и его коллеги с большой пышностью сами голосовали за предоставление данного звания первому президенту, после его официального ухода со своего поста в 2019-м году.

«По званию «Почетный сенатор», учитывая, что из Конституции это было убрано, учитывая, что закон готовится, чтобы поставить его на утрату, звание «Почетный сенатор» мы убрали из нашего регламента. Все это действия, которые осуществляются по итогам общенационального референдума», – отметил Ашимбаев, выступая перед журналистами.

Подобный шаг был запланирован еще 19 декабря при составлении нового регламента, а вопрос об утрате действия закона «О первом президенте Республики Казахстан — Елбасы» был внесен рядом депутатов нижней палаты парламента еще в середине прошлого месяца. Поэтому данный шаг сенаторов не вызвал какой-то серьезной реакции в социальных сетях и в обществе.

Еще 17 сентября городу Нур-Султану было возвращено прежнее наименование – Астана. Сделано это было с целью показать обществу процесс деназарбизации и успокоить протестные настроения в обществе. Хотя центральные улицы, школы и университеты до сих пор носят его имя.

В конце этого же месяца было упразднено празднование Дня первого президента 1 декабря в честь Назарбаева, и действующий президент подписал указ о возвращении Дню Республики 25 октября статуса национального праздника.

Самое смешное, что это активно инициируют те же самые парламентарии, кто недавно активно славословил Елбасы – тот же Маулен Ашимбаев, требовавший введения уголовной ответственности за сбор гуманитарной помощи народу Донбасса, а также идеолог казахского национализма и переориентации республики на Турцию депутат Мажилиса от правящей партии Айдос Сарым.

Маулен Ашимбаев

Правда, считать это спонтанными акциями мести или созданием почвы для проведения широкомасштабной чистки и, тем более, преследования самого экс-Елбасы и его многочисленных родственников не стоит. Всё это сделано как раз по договоренности с группой Назарбаева, чтобы убрать связанные с ним символы и не будоражить в дальнейшем граждан.

Можно сказать, что происходит просто смещение прежних символов, которые олицетворяли культ личности первого президента, но сама политическая система, как и ставленники Елбасы никуда не делись из государственного аппарата. Сейчас мы видим назарбаевскую систему только без самого Назарбаева, а переименование столицы, изъятие его имени из названий улиц и учебных заведений, а также лишение статуса Елбасы – это всего лишь внешние проявления.

В действительности никакого демонтажа выстроенной конструкции суперпрезидентской республики не происходит, а действующий президент пытается повторить политическую эволюцию предшественника, заняв место суперарбитра среди кланов.

На самом деле имеет место временная внутриэлитная договорённость, которая создала ситуацию статус-кво, когда в руки Касым-Жомарта Токаева и его команды передаются все ключевые органы власти и рычаги управления в обмен на то, что победившая группа не будет преследовать Назарбаева и его родных и близких.

Также за семьёй оставлены значительные активы как внутри страны, так и огромные средства, вывезенные в ЕС и США, а также в офшорные зоны, и находящиеся под колпаком западных спецслужб. Под удар попали лишь специально подобранные стрелочники из числа племянников Елбасы, генералов спецслужб и бывшего главы КНБ, которые должны будут взять на себя всю вину за произошедшие январские события.

Как фактор закрепления власти действующего президента можно назвать прошедшие в ноябре внеочередные президентские выборы, на которых он получил более 81% голосов, а также предстоящие выборы в нижнюю палату парламента Мажилис и маслихаты, где будут заменены прежние назарбаевские ставленники и пройдут некоторые новые партии, лояльные уже к Токаеву.

Всё это, конечно, не гарантирует мир и спокойствие в правящей элите, которая, несмотря на кулуарные соглашения, продолжает оставаться расколотой. Особенно противоречия могут разыграться с новой силой, если начнутся преследования кого-то из родственников, или семья Назарбаева почувствует ослабление Токаева в результате усиления социально-экономических проблем и роста протестных настроений.

Но пока до этого далеко, и действующей президент спешит взять всё в собственные руки, укрепив собственную команду, формируя пул уже своих олигархов, готовя почву для очередного передела собственности, который неизбежен. При этом используются весь прежний набор политтехнологий и шагов, как внеочередные безальтернативные выборы и концентрация полномочий.

Правда сохраняется полностью преемственность власти и социально-экономического курса, выражающегося в отказе от пересмотра контрактов по недропользованию и соглашений о разделе продукции с американскими, британскими и европейскими компаниями, которые только укрепили свои позиции при Токаеве, в проведении многовекторной политики, которая становится со временем всё более прозападной чем прежде с дальнейшей интеграцией в рамках Организации тюркских государств.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что правящая группа избрала путь не XX съезда КПСС с окончательным развенчанием культа, а такой китайский вариант постепенной эволюции с созданием в ближайшее время нового Елбасы.