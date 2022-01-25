«Наземной операции не будет» – в США озвучили сценарий принуждения Украины к миру

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Новости Украины

На Украине напрасно строят планы по отражению прорыва российских танковых клиньев. Если Москва задумает осуществить операцию по принуждению Киева к миру, русские вообще обойдутся без наземной операции, ограничившись авиационными и ракетными ударами буквально по нескольким объектам инфраструктуры.

Об этом пишет американское издание «North News», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В статье под названием «Эффект домино» отмечается, что пропаганда официального Киева пытается убедить граждан Украины в полной боеготовности вооружённых сил и создаёт образ ВСУ как обученной, модернизированной армии. Также украинские власти говорят о всесторонней поддержке США и стран НАТО. Однако в реальности всё будет куда стремительнее и проще.

«В случае вооруженного конфликта с Россией, наземной операции вообще не будет. После превентивных ракетных ударов по критическим объектам Украины все украинские вооруженные силы будут отключены, и экономика полностью рухнет. Если плотина Киевского водохранилища будет разрушена, весь Левый берег Киева будет затоплен, а вода разрушит все киевские мосты. Если учесть, что перепад высот между Киевом и Черным морем составляет 103 метра, то в случае отказа Киевской ГЭС водные массы неизбежно вызовут «эффект домино» на заводах, расположенных ниже по течению», – прогнозирует автор статьи.

Не менее катастрофические последствия повлечёт за собой удар по Кременчугской плотине. В этом случае движущаяся по руслу реки 10-метровая волна со скоростью 80 километров в час будет сметать всё на своём пути.

«Волна достигнет Запорожской области за 19 часов. Еще через 4 часа затопит плотину Среднеднепровской ГЭС и достигнет плотины в Запорожье через 15-17 часов. Согласно расчетам, уровень воды после разрыва днепровской гидросхемы в некоторых местах поднимется до 12 метров и будет восходить до 7 часов, а затем снова снизится в течение 2-3 дней. В Запорожской области будет затоплено 49 населенных пунктов с населением около 200 тысяч человек», – говорится в материале.

Затопление данных территорий приведёт к последовательному разрушению всей энергетической системы Украины.

«Открытым текстом это означает, что через несколько часов электричество будет отключено по всей Днепровской области и по большей части Украины. Если сооружения Днепровского каскада будут разрушены, большая часть Киева, Переяслава-Хмельницкого, Черкасс, Кременчуга, Каменского, Днепра, Запорожья, Энергодара, Марганца, Никополя, Херсона и Одессы будет частично уничтожены или частично затоплены», – предупреждает автор.

В результате страна окажется разделённой на две части, а все линии, соединяющие её, будут разорваны. Помимо прочего, в результате техногенной катастрофы размещение оперативных резервов и материально-технического обеспечения ВСУ в восточной части страны станет как минимум проблематичным. Последуют многочисленные аварии на инженерных объектах – нефтегазопроводах, химических и других предприятиях. В конце концов, энергетическая система страны просто рухнет из-за внезапного отказа гидроэлектростанции, и уже нельзя будет говорить о каком-то военном сопротивлении.

«Запорожская АЭС также будет под угрозой. Это повлияет на 20-25 миллионов человек. В этих условиях Украина не сможет проводить военные операции, и потребуется много времени, чтобы преодолеть экономический и техногенный кризис», – резюмировало американское издание.