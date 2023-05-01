«Нажитое для контрнаступления убыло в дым»: ВС РФ знатно откалибровали Украину

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Россия минувшей ночью нанесла очередной удар по объектам на Украине.

Ракеты были выпущены самолетами стратегической авиации Ту-95 и Ту-160 из Мурманской области и Каспийского моря, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что сбиты были 15 з 18 крылатых ракет Х-101 и Х-555.

При этом глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил о повреждении почти двух десятков домов и «промышленного предприятия». Известно, что речь идет о Павлоградском химическом заводе

«В самом Павлограде повреждено промышленное предприятие, 19 многоэтажек, 25 частных домов, 6 заведений школьного и дошкольного образования, 5 магазинов. Враг атаковал ракетами. 7 из них военные воздушного командования «Восток» сбили. Но есть и попадание», – написал Лысак.

«Внимание, вопрос: сколько на самом деле ракет было сбито, и почему украинская ПВО представляет повышенную опасность для украинских граждан?», – отмечает обозреватель Юлия Витязева.

Кроме того, массированный удар пришелся по крупному железнодорожному узлу в Павлограде, где находилось большое скопление техники ВСУ.

«ВКС и ВМФ РФ нанесли массированные ракетные и бомбовые удары по складам, скоплениям техники и солдат, которые были предназначены для контрнаступления на юге и в районе границы с Белгородской областью. Тактика наших проста: не давать собирать бронекулаки и разрушать снабжение», – пишет политолог, бывший председатель Совмина ЛНР Марат Баширов.

«Ночью ВКС крылатыми ракетами дальнего действия нанесли массированный удар по железнодорожному узлу в Павлограде. В жд составах и на складах уничтожено огромное количество техники и боеприпасов, предназначенных для украинского наступления. В общем, апокалипсис местного масштаба. Еще пара таких ударов, и никакого наступления не будет», – отмечает в своем блоге военный эксперт Алексей Суконкин.

Отмечается, что большие разрушения в результате удара были вызваны как раз тем, на Павлоградском химическом заводе занимались производством ракет, которые и сдетонировали.

«Это был один из основных заводов в СССР по производству твёрдотопливных баллистических ракет, филиал Южмаша. Он производил ракеты для подводных лодок класса Акула (Тайфун), и жд комплексов Скальпель. После снятия с вооружения, их утилизация должна была производится на этом заводе. Но по состоянию на начало 22го года, там находилось около 30 шашек топлива с первых ступеней этих ракет, до 900 тонн в общей сумме. То есть примерно 1200 -1300 тонн в тротиловом эквиваленте. Судя по косвенным признакам, а именно выбитые с рамами окна на значительном удалении от места взрыва, размеры зоны пожара и разброса горящих остатков шашек – энергетика непосредственно взрыва была очень большой, 50-150 тонн единовременно. То есть, возможно, один или пара складов с ракетным топливом, неизвестно сейчас, насколько они были распределены по территории», – пишет автор блога «Русский инженер» Алексей Васильев.

По его словам, на жд станции могли быть взорваны и два дивизиона ПВО С-300.

Косвенно эту версию подтверждает и руководитель экспертной группы по внутренним коммуникациям Минобороны Украины Василий Павлов.

«Любой ракетный обстрел проводится несколькими волнами. И главной задачей первой волны является обнаружение систем ПВО, чтобы, по возможности, их обойти и скорректировать огонь по основным целям. Так же использовались стратегические бомбардировщики. Единственное что – россиянам хочется выявить новейшие системы ПВО, которые предоставили союзники», – заявил он в эфире телемарафона.

Военный паблик «Рыбарь» тоже считает, что были поражены украинские ЗРК.

«К слову, характер детонации и разлета остатков боеприпасов в Павлограде поразительно напоминает картину, возникающую при поражении ЗРК с «люстрой» из горящих кусков твердого топлива двигательных отсеков ракет.

Точно такое же зрелище можно было наблюдать на недавнем видео поражения беспилотником «Ланцет» украинской пусковой установки С-300 в районе села Проминь на Херсонском направлении. Видимо, российские войска могут записать на свой счет еще один успешный пример целенаправленной работы по вывода из строя ПВО противника.

Ну а ВСУ в таком случае лишились еще одного дивизиона зенитно-ракетных комплексов, критически важных для обеспечения их анонсированного крупного наступления», – пишет «Рыбарь».

Признают успех России в Павлограде и с украинской стороны.

«Для победоносных дебилов, которые делают вид, что ничего не произошло. Ваньки попали не в старый сарай. Это был важный узел производства топлива и различных снарядов», – сокрушается украинский телеграм-канал «НачШтбау».

«Поздравление хутора с Первомаем в Павлограде чувствовали даже за 40 км от города. Все, что там было нажито для контрнаступления убыло в дым», – пишет обозреватель Армен Гаспарян