«Наживают врагов»: Зе-власть спешно и незаконно избавляется от военкомов

Вадим Москаленко .  
15.08.2023 17:53
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Идиотизм, Мобилизация, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Киевское руководство, испугавшись коррупционных скандалов, приняло очередное «гениальное» решение об увольнении всех военных комиссаров.

Об этом в эфире интернет-канала «NewsRoom» заявил бывший замминистра по делам «временно оккупированных территорий», экс-губернатор подконтрольной Украине части Луганской области Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевское руководство, испугавшись коррупционных скандалов, приняло очередное «гениальное» решение об увольнении всех военных комиссаров....

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Ведущий рассказал, что 13 августа на заседании СНБО Украины было принято решение об увольнении всех областных военных комиссаров. В то же время украинцы продолжают массово бежать из страны – только на границах задержали порядка 20 тысяч военнообязанных.

«Это примитивный волюнтаризм. К чему это приведёт? Ну, уволят военных комиссаров. Но никакой гарантии, что после набора остальных – состав этих чиновников будет лучше. Скажу откровенно – даже участие в боевых действиях – это не индульгенция от потенциальной непорядочности человека», – сказал Тука.

Более того, он подчеркнул, что многие уволенные военкомы будут иметь возможность вернуться.

«Нет никакого сомнения, что подобное решение незаконное. И большое количество уволенных военкомов будут восстанавливаться через суды. Это мы уже пережили, когда работников полиции, увольняли просто тысячами, без каких-либо оснований. И многие потом вернулись через суды», – добавил бывший чиновник.

По его словам, среди военных комиссаров есть и вполне преданные киевскому режиму, но массовое увольнение сразу сделает из них противников власти. К тому же, за каждым проворовавшимся военкомом кто-то стоит.

«У меня нет никаких сомнений, что ни один областной военный комиссар не работает сам, один, на свой страх и риск. И все взятки остаются в его кармане. Никогда в это не поверю», – подытожил Тука.

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