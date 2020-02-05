Назло Кремлю Белоруссия готова лечь под американских вассалов

05.02.2020, Москва, Елена Острякова

На фоне сложных переговоров России и Белоруссии по нефти и газу, а также саботажа белорусской стороной интеграции двух государств в Минск с трехдневным визитом прибыл министр иностранных дел верного союзника США Литвы Линас Линкявичюс.

«Настало время для более интенсивных отношений, контактов и открытого разговора, поскольку, несмотря на все положительные примеры, есть и разногласия», – сказал Линкявичюс.

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Главным «разногласием» в отношениях двух стран являются истерические протесты Вильнюса против строительства в Островце атомной электростанции – по российским технологиям и на средства российского кредита, которая будет вырабатывать 18 млрд кВт/ч электроэнергии ежегодно. В публичной плоскости Литва оперирует аргументами об экобезопасности, однако в реальности за этими эскападами стоит вполне конкретный экономический интерес.

Еще в 2016 году эта прибалтийская республика собиралась строить свою Висагинскую АЭС вместо советской Игналинской АЭС, которую литовские власти остановили в 2009 году по требованию Евросоюза. Однако американские инвесторы обещанных средств на строительство так и не дали. В итоге ближайшие союзницы Литвы Латвия и Эстония уже предательски готовы закупать электроэнергию на новой белорусской АЭС.

Тем более удивительны заявления министра иностранных дел Белоруссии западника и националиста Владимира Макея о готовности пойти на уступки в вопросах «экобезопасности».

Ожидается, что в марте делегация представителей Европейской группы регуляторов ядерной безопасности (ENSREG) и Еврокомиссии посетит Белоруссию.

«Мы готовы принять их в любое время. Все рекомендации, которые будут высказаны нашими партнерами, будут внимательно учтены. Если у литовской стороны есть озабоченность, значит? мы должны сесть за стол переговоров и пройтись по этим озабоченностям, обсудить их и выработать меры, которые позволят снять эту национальную напряженность», – сказал Макей на встрече с Линкявичюсом.

Он сообщил, что запуск первого энергоблока Бел АЭС пока откладывается на неопределенное время.

«Я не могу сказать точно, когда состоится пуск станции. В силу разных причин пришлось отложить пуск первого энергоблока», – сказал чиновник.

В качестве ответного жеста Литва предлагает интенсивно использовать ее инфраструктуру для налаживания регулярных поставок альтернативных российским нефти и газа. Эта сомнительная услуга также предполагает экономическую выгоду только одной из сторон: Литва загрузит свои порты. Что касается Белоруссии, то первая закупка альтернативой нефти в Норвегии обошлась ей на 130 долларов за тонну дороже и дала заработать порту в Клайпеде.

Владимир Макей заявил, что его переговоры с Линкявичюсом заложили основу для начала «нового качественного периода в двусторонних отношениях». И с этим трудно не согласиться: раньше Белоруссия так свои интересы не сдавала. При этом литовский дипломат высказал надежду на образование в будущем «Балто-Черноморского союза», который бы объединил Прибалтику, Польшу и Белоруссию.

Пока же Макей возлагает особые надежды на развитие гуманитарных контактов с Литвой. Он особо поблагодарил Линкявичюс за создание в Вильнюсе гимназии имени Франциска Скорины с обучением на белорусском языке, где сегодня получают образование 230 учеников.

«Беларусь, Литва, Польша и Соединенные Штаты принадлежат к разным экономическим, политическим, военным блокам. Но мы должны всегда оставаться партнерами. У нас нет альтернативы. И сегодня хотел бы подчеркнуть, что в развитии наших отношений как с соседними Литвой и Польшей, так и с США, мы основываемся на взаимном намерении двигаться вперед», – заявил Макей.

Он особо подчеркнул историческую связь Белоруссии и Литвы в рамках Великого княжества Литовского, образованного после завоевания литовскими князями Полоцкого княжества в XIII веке.

Дипломаты вместе с американскими коллегами отметили годовщину со дня рождения организатора антироссийского восстания. Тадеуша Костюшко. Линкявичюс вспомнил еще об одном борце с Россией Винценте Калиновском, перезахоронение которого в Вильнюсе в прошлом году превратилось в манифестацию прозападной белорусской оппозиции.

Уже в мае запланировано провести белорусско-литовский форум в Клайпеде.