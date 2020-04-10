«Назло Путину» – у Порошенко объяснили, почему Украина должна продаться в вечное рабство МВФ

10.04.2020, Львов, Тарас Стрельцов

Без новых кредитов западных «партнёров» украинская экономика потерпит коллапс, в результате чего «незалежную» скупит на корню российский президент Владимир Путин.

Об этом в эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» на телеканале «НТА» заявил депутат от порошенковской «Европейской солидарности» Николай Княжицкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Люди сидят дома, не работают. Вернулись многие люди из-за границы, у них тоже нет работы. Очевидно, бюджет не наполняется. Мы должны голосовать за бюджет – он, может, немного лучше, чем предыдущий вариант, к нему тоже есть вопросы, но всё равно – нет ни шанса его выполнить. Потому что нет денег, бюджет не наполняется.

А деньги необходимо взять в тех организациях, которые хотят помочь странам, которые развиваются, которые находятся в такой ситуации, как Украина. Например, это МВФ. Если мы не возьмем этих денег, то нам не даст кредит и ЕС, который смотрит на решения МВФ, и другие средства мы не можем получить.

А если мы не сможем получить, то мы не сможет выплатить пенсии вообще, не восстановим производство, предприятия. Мы окажемся в таком кризисе, что по улицам будут ходить преступники и нападать на людей.

Угроза тогда в том, что Зеленский может пойти к Путину, у которого тоже очень плохая ситуация из-за того, что нефть так сильно упала, но деньги у них в Стабилизационном фонде есть, и такой себе лебединой песней может стать покупка Украины, в конце концов. То есть угроза – это потеря независимости», – рассуждает порохобот.

По мнению депутата, Владимир Путин только и ждёт того момента, когда Киев обратится к нему за помощью.

«Не было бы всё так плохо, если бы не было этой истории с эпидемией, из которой непонятно, когда мы выйдем. У нас и так экономика рушится и падает. Если бы не было этой пандемии, мы бы спокойно выжили без этих денег.

Но проблемы всё-таки существуют, и серьёзные. И это очень серьёзная зависимость от России, которая очень хочет, чтобы мы не взяли эти деньги. Путин будет торговаться и предлагать свои. Увидите, если этого не будет», – резюмировал Княжицкий.