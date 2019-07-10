Назло Путину: у Зеленского вычеркнули ЛДНР из всех форматов

10.07.2019, Киев, Владимир Гладков

В минском формате есть две стороны – Россия и Украина, с ЛДНР разговаривать смысла нет, поскольку там только российские военные и политические наёмники.

Об этом в эфире youtube-канала «UKRLIFE» заявил советник команды Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом Потураев полностью проигнорировал предупреждение российского президента и главы МИД о том, что встреча с Зеленским в «нормандском» или более расширенном формате – возможна лишь после прямых переговоров между непосредственными участниками конфликта, то есть, между Киевом и Донецком.

«Про Минские соглашения сказано много правильных вещей, претензий и сказано много благоглупостей, как о том, что это большое благо – это не благо, так и по поводу того, что это ужасное зло – это не ужасное зло.

Минские соглашения и минский формат – это не только средство сохранения санкций, это действительно возможность к деэскалации конфликта в том случае, если это будет обоюдное желание как со стороны Украины, так и со стороны России. Там нет никакой прослойки в виде ДНР и ЛНР, потому что это просто нанятые Россией люди. Поэтому должны быть встречные желания со стороны Киева и Москвы», – заявил советник «Зе».

«Там не только военные наёмники, то есть, там есть военные наёмники РФ, но там есть ещё и политические наёмники РФ. Лидеры этих так называемых республик – это всё люди на зарплате РФ. Поэтому ни о каком местном самоуправлении там не идёт и речи, это всё фикция. Поэтому разговаривать с ними бессмысленно», – в очередной раз повторил киевские тезисы Потураев.