Назло Западу: в Сербии назвали Китай своим самым сильным партнером

23.09.2019, Москва, Елена Острякова

Президент Сербии Александр Вучич назвал Китай самым честным и надежным другом своей страны.

Об этом пишет китайское агентство «Синьхуа», не приводя однако прямую цитату, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

На концерте, посвященном 70-летию основания Китайской Народной Республики, который состоялся в субботу в Белграде, Вучич заявил об огромной пользе, которую Сербия получает от присоединения к инициативе «Один пояс – один путь».

«Мы много выигрываем от этой инициативы, особенно когда речь заходит о некоторых ключевых экономических проектах, которые мы реализуем с Китаем и на основе которых мы строим свое собственное будущее», – сказал Вучич.

Посол Китая в Сербии Чэнь Бо заявила, что «Китай осознает свою ответственность перед всем миром и решительно следует по своему пути мирного развития».

Премьер-министр Сербии Анна Брнабич заявила в интервью агентству, что Китай является одним из «самых сильных партнеров Сербии».

«Дружба между Китаем и Сербией крепка, в последние несколько лет часто проводились встречи на высоком уровне. Это то, что мы высоко ценим здесь, в Сербии», – сказала Брнабич.

Последнее время западные СМИ активно критикуют участие Сербии в программе «Один пояс – один путь», но при этом признают, что ЕС и США не могут ничего противопоставить китайским инвестициям на Балканах.

В рамках программы «Один пояс – один путь» Пекин запустил в 2012 году «Инициативу 16+1» со странами Центральной и Юго-Восточной Европы, в рамках которой было объявлено об инвестициях свыше 12 млрд долл. в инфраструктурные проекты в этой части Европы. По данным Европейского инвестиционного банка, треть этих вложений приходится на Сербию. Первый существенный проект – мост сербско-китайской дружбы (мост Михаила Пупина) в Белграде, полностью возводившийся силами китайцев. После этого – автомагистраль «Коридор 11», а вслед за ним – проект по строительству скоростной железной дороги Белград–Будапешт.

Наиболее крупные инвестиции – сталелитейный комбинат «Железара Смедерево» и медная компания RTB Bor. Заявлено открытие завода по производству автомобильных покрышек.

Huawei зашла в регион также через Сербию с перспективой запуска 5G. В начале 2019 года в рамках проекта Save city была анонсирована перспектива установки более 1 тыс. камер слежения в 800 местах Белграда. Реализацию проекта будет осуществлять Huawei. Суммируя, за последние 10 лет Китай стал ключевым инвестором в Сербии, достигнув объема финансирования в 3 млрд долл.