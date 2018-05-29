29.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Назначена дата переговоров Украины и Венгрии по закону об образовании

Министерство образования Украины 5 июня проведет консультации с представителями венгерской общины относительно языковых статей закона об образовании, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин по итогам встречи с венгерским коллегой Петером Сийярто, сообщает сайт ведомства.

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«Венгерская сторона будет содействовать этим консультациям, чтобы они прошли успешно. Потом встретятся два главы МИД и Минобразования при участии венгерской общины для того, чтобы окончательно определить то решение, которое будет работать для наших граждан венгерского происхождения», — сказал Климкин.

По его словам, «логика решений заключается в том, чтобы убрать эту дискриминацию, чтобы преподавание языка было улучшено, чтобы они (представители нацменьшинства, — ред.) понимали, в какой они стране живут, но и чтобы помочь им полностью сохранить самобытность».

Встреча на уровне министров запланирована также на июнь, отметил глава украинского внешнеполитического ведомства. Ранее сообщалось, что генсек НАТО надеется на быстрое разрешение спора между Украиной и Венгрией.

Напомним, ранее правительство Венгрии неоднократно заявляло, что будет блокировать сотрудничество Украины и НАТО до тех пор, пока Киев не «восстановит права», которые ранее предоставлялись в Украине национальным меньшинствам.