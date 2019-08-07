Назначенцы Зеленского не хотят мира

07.08.2019, Москва, Владимир Гладков

В назначении генерала-лейтенанта Владимира Кравченко, которого украинские СМИ называют «борцом с Московией» и «партнёром» одиозного главы Института национальной памяти, пропагандиста Владимира Вятровича на пост нового командующего «ООС» ничего хорошего для Донбасса нет.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил спецпредставитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Человек, сотрудничавший с Вятровичем, отвечает на простой вопрос, как позже уже тот же Парубий, тот же Пашинский. Они говорили: у нас была проблема в марте 2014 года, мы не могли наши войска заставить стрелять в жителей Донбасса. Это же огромная проблема, как можно заставить одних людей стрелять в других? Поэтому эти люди понимают, что нужно работать с мозгами, нужно придумывать праздники, нужно выдумывать врагов», – сказал Мирошник.

«Поэтому мы не ждём пока ничего сверхъестественного, и главное во всей этой ситуации встаёт вопрос о том, а как эти люди воспримут перемирие? Неужели эти люди захотят принять перемирие, разведение войск и прекращение огня?» – резюмировал Мирошник.