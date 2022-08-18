Назначенец Кучмы: Украину создали искусственно, это не государство

Украина – это искусственно созданное руками советских чиновников государство, которым никогда не правили собственно украинцы.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил бывший представитель президента Украины в Севастополе Иван Ермаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Ермакова, в том, что сегодняшняя украинская власть претендует на независимость, виноваты прежде всего русские.

«Кто виноват? В первую очередь, я скажу, виноваты были русские. Украине дали. Когда она была государством? Да никогда не была. Хрущев родился в Курской области, в центре России. Взял – Крым отдал Украине. И многие севастопольцы думают, что Хрущев – это украинец. Никакой он, на хрен, не украинец.

А кто сейчас во власти? Не украинец правит Украиной, а украинский еврей. В этом страшного ничего нет. Сталин отдал им вот эти все области, благодаря ему они стали украинскими. И так насобирали, сейчас с пеной у рта кричат, что они правы и только Россия виновата, и все остальное.

А то, что убивают на Донбассе людей, это они не считают, что что-то плохое, они убивают нелюдей, как они называют. Как их земля только держит», – заявил Ермаков.