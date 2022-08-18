Назначенец Кучмы: Украину создали искусственно, это не государство

18.08.2022  12:31 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
Просмотров: 1983
 
Дзен, Крым, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Украина – это искусственно созданное руками советских чиновников государство, которым никогда не правили собственно украинцы.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил бывший представитель президента Украины в Севастополе Иван Ермаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина – это искусственно созданное руками советских чиновников государство, которым никогда не правили собственно...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


По мнению Ермакова, в том, что сегодняшняя украинская власть претендует на независимость, виноваты прежде всего русские.

«Кто виноват? В первую очередь, я скажу, виноваты были русские. Украине дали. Когда она была государством? Да никогда не была. Хрущев родился в Курской области, в центре России. Взял – Крым отдал Украине. И многие севастопольцы думают, что Хрущев – это украинец. Никакой он, на хрен, не украинец.

А кто сейчас во власти? Не украинец правит Украиной, а украинский еврей. В этом страшного ничего нет. Сталин отдал им вот эти все области, благодаря ему они стали украинскими. И так насобирали, сейчас с пеной у рта кричат, что они правы и только Россия виновата, и все остальное.

А то, что убивают на Донбассе людей, это они не считают, что что-то плохое, они убивают нелюдей, как они называют. Как их земля только держит», – заявил Ермаков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть