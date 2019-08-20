Назначенец Порошенко превратился в голубя мира

20.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Главной задачей для новой украинской власти является установление мира в стране, после чего можно будет решать все остальные проблемы.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей, экс-глава МВД Геннадий Москаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Москаль отмечает, что мир на Донбассе – это то, за что голосовало подавляющее большинство украинцев на президентских и парламентских выборах.

«Вы шли во власть и должны были быть готовы к тому, что главный вопрос, который волнует сегодня всех, кто вас избрал – это когда закончится война. Все остальные вопросы потом можно будет решить. Война и мир – это сегодня вопрос номер один. Если его оттягивать на какую-то перспективу и непонятно на сколько лет, я считаю, что это абсолютно несерьезный ответ», – заявил Москаль.