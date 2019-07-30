30.07.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Крым, Политика, Россия, Украина
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Назначенец Зеленского подтвердил, что Украина продолжит издеваться над крымчанами

Поскольку для России вопрос водоснабжения является важным, то Украина продолжит блокировать поставки на полуостров воды и электроэнергии.

Об этом в интервью «Сегодня» рассказал назначенный президентом Зеленским так называемый «представитель президента в АР Крым» Антон Кориневич, отвечая на вопрос, при каких условиях Украина может возобновить поставки пресной воды Северо-Крымским каналом.

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По его словам, Украина заняла правильную позицию, перекрыв поставку воды.

«Украина должна применять механизмы, которые имеет, для давления на государство-оккупанта. Для государства-оккупанта этот вопрос, безусловно, является важным, потому что это, собственно говоря, хозяйственная деятельность на территории Крыма. Но я не думаю, что в ближайшее время мы получим какие-то изменения в этом подходе. Мы не можем говорить о подаче воды. В той ситуации, что мы имеем, мы не можем говорить о подаче воды Северо-Крымским каналом в Крым. Я считаю, что это однозначная позиция», – сказал Кориневич.

Он также добавил, что такая же позиция Офиса президента и относительно поставок в Крым электроэнергии с Украины.

«Напомним, что, по подсчетам экспертов, питьевая вода в оккупированном Крыму должна была закончится еще в мае 2019 года, – в свою очередь добавляет принадлежащее олигарху Ринату Ахметову издание. – Но поскольку правдивой информации из оккупированных территорий не поступает, на данный момент не известно, как обстоят дела на сегодняшний день».

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