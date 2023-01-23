Назначение Артемьева на губернаторский пост грозит новым витком картелизации экономики Петербурга

Санкт-Петербург готовится к смене губернатора. Одним из вероятных кандидатов на замену Александру Беглову рассматривается Игорь Артемьев. С 2004 по 2020 годы он возглавлял Федеральную антимонопольную службу и напрямую связан с повсеместной и беспрецедентной картелизацией рынка госзаказа в городе. В случае назначения Артемьева на губернаторский пост можно ожидать начала «золотого века» для недобросовестных компаний, высасывающих десятки миллиардов из петербургского бюджета.

Карьера по дружбе

Игорь Артемьев выходец из петербургского подразделения «Яблока». В 1994 году был избран депутатом Законодательного собрания, где возглавлял комиссии по городскому хозяйству и финансам. Спустя два года, по просьбе губернатора Владимира Яковлева занял должность вице-губернатора по финансам. В 1999 году стал депутатом Госдумы, а спустя год пытался выиграть выборы губернатора Петербурга, но занял второе место, проиграв Яковлеву. В 2004 году Артемьев ушел из большой политики и получил должность главы Управления федеральной антимонопольной службы, на которой проработал до 2020 года.

На существенной части карьеры Артемьева сопровождал его близкий друг Вадим Владимиров. Так, после получения мандата депутата Госдумы в 1999 году Артемьев делает своим помощником Владимирова. В том же году Артемьев возглавляет Фонд экономических и политических исследований «ЭПИЦентр – Санкт-Петербург», свое место там находит и Владимиров. В 2004 году Артемьев возглавил только созданную Федеральную антимонопольную службу, его заместителем по управлению территориальными органами, кадрами и госслужбой назначается Владимиров. В последующем Владимиров становится главой Управления ФАС сперва по Ленинградской области, а затем по Санкт-Петербургу.

Даже увольнение Артемьева и Владимирова из ФАС произошло почти синхронно. Первый покинул должность в ноябре 2020 года. Тогда сразу же появились прогнозы на отставку и Владимирова, но пресс-служба УФАС по СПб назвала это слухами. А в январе 2021 года Владимиров действительно покинул свою должность.

Пока прокуратура не нагрянет, УФАС не заработает

Долгие личные отношения двух чиновников явно сказались и на профессиональной стороне. При Владимирове в УФАС Петербурга происходили крайне неоднозначные перестановки, которые в иных обстоятельствах могли бы привести к его отставке, но Артемьев на происходившее никак не реагировал.

Так, в 2015 году из УФАС уволился один из наиболее перспективных сотрудников Роман Лучников, курировавший госзакупки. По информации «Делового Петербурга», это произошло из-за конфликта с главой регионального управления. На место Лучникова Владимиров назначил своего протеже Петра Яковлева. В последующем Лучников возглавил Волгоградское УФАС и сделал его одним из лучших в стране. А Яковлев был уволен по требованию Прокуратуры в связи с утратой доверия – он предоставил недостоверные данные о доходах.

Но самым заметным результатом деятельности Владимирова стало отсутствие результатов деятельности ФАС. В 2018-2020 года Петербург залихорадило от серии выявленных картельных сговоров. В этот период было раскрыто сразу пять картелей на рынке школьного питания. Госконтракты на сумму более 1 миллиарда рублей заключались с частными комбинатами незаконно, зачастую по завышенным ценам. Например, только один сговор комбинатов «Фирма Флоридан» и «Артис-Детское питание» обошелся городскому бюджету в 450 миллионов рублей.

Принципиальный нюанс ситуации заключается в том, что, хотя формально дела о картелях вела УФАС Петербурга, но раскрыли их эксперты «Общероссийского народного фронта». Изучая документацию за 2016-2018 годы они выявили сотни нарушений в госзакупках. Собранные материалы направлялись в МВД и Прокуратуру, а уже по их требованию ведомство Владимирова начинало выполнять свои прямые обязанности. По какой причине сотрудники петербургского УФАС годами игнорировали эти нарушения можно лишь догадываться. Итогом бездействия стала безнаказанность нарушителей – многие эпизоды были закрыты в связи с истечением срока давности.

Картельная чума в Петербурге

Вызванный скандалами резонанс запустил цепную реакцию. Общественники, журналисты и правоохранительные органы выявляли все больше нарушений системе госзаказа Петербурга, что вынуждало УФАС заводить все новые дела. Это отчетливо видно на статистике ведомства. Если в 2017 году антимонопольщики раскрыли 7 сговоров на 1,2 миллиона рублей, то в 2019 году их было уже 15 на 59 миллионов рублей. К 2021 году объемы раскрытых картелей начали исчисляться миллиардами, но и это не предел.

Многие вероятные картельные сговоры, выявленные журналистами, были проигнорированы ведомством Владимирова. Без внимания антимонопольщиков все еще остаются «дорожные картели», «картели ЖКХ», «снежные» и «мусорные картели», «медицинские». Сговоры в этих секторах тянутся годами и даже десятилетиями, но петербургское УФАС реагировало на нарушения лишь когда за дело брались правоохранительные органы.

Очевидно, что ситуация в Петербурге не могла возникнуть без ведома Игоря Артемьева. Уже после первых картельных дел к профпригодности Владимирова должны были возникнуть серьезные вопросы, но со стороны центрального аппарата ФАС не последовало ни каких реакций. Своей должности Владимиров лишился лишь после увольнения Артемьева.

На пути к деградации

Главная опасность заключается в том, что участники картельных сговоров все еще работают на рынке госзаказов. За нарушение антимонопольного законодательства бизнесмены заплатили лишь штрафы, что несущественно сказалось на их благополучии. Они годами получали необоснованную прибыль за бюджетный счет, что позволило создать высокий запас экономической прочности. В настоящее время Смольный во главе с Александром Бегловым охотно заключает контракты с участниками картелей, не предпринимая действий для борьбы с компаниями, которые уже продемонстрировали свою недобросовестность, зачастую не один раз.

В ситуации, когда участники рынка остались прежние, назначение Игоря Артемьева на пост губернатора Санкт-Петербурга может стать ренессансом картельной эпидемии. Можно ожидать, что в этом ему поможет все тот же Вадим Владимиров, которому, по сложившейся тенденции, достанется один из вице-губернаторских постов.