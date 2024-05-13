Назначение Белоусова компенсирует возвращение Суровикина – Баранец
Назначение «гражданского пиджака» на пост главы Минобороны РФ очень опасно для воюющей армии. Но это может уравновесить возвращение на фронт генерала Сергея Суровикина.
Об этом заявил в эфире «Радио Комсомольская правда» военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У нас часто спрашивают, зачем «гражданского пиджака» назначили министром обороны? Вообще-то, по строгому счёту, должность министра обороны – это политико-административная должность. А у нас так утвердилось, что только в погонах, только матёрый вояка. Ну, нет. Мы же любим иногда головку тянуть на Запад, использовать оттуда передовой опыт.
И куда ни глянь на Западе, министр обороны сугубо гражданский человек, и, по-моему, 12 девок командуют ещё Министерством обороны. Хорошо, что оставили Герасимова, потому что по-настоящему реально армией управляет начальник Генерального штаба, он же первый заместитель министра обороны. Хорошо, что здесь это всё сохранилось», – подчеркнул он.
При этом сам обозреватель пророчил на пост министра главкома сухопутных войск, генерала армии Олега Салюкова, потому что для воюющей армии «очень опасно назначать пиджачка».
Однако в Киеве уже оценили участие Белоусова в приспособлении военно-промышленного комплекса к условиям нынешней специальной военной операции, и их назначение Белоусова главой Минобороны – не радует. Как и возможное возвращение экс-главкома ВКС Сергея Суровикина.
«Про Суровикина уже давно бродит молва. Но давайте ответим на вопрос: почему сняли Суровикина? Потому что не должным образом наблюдал за Пригожиным, это ему инкриминировали. Но, учитывая его заслуги и «Звезду Героя», потихонечку сплавили в Африку. И сейчас идут разговоры, что он возвращается. Посмотрим, на какую должность», – подытожил Баранец.
Спасибо!
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