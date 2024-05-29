Назначение Дюмина на высокий пост взбудоражило политологов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Помощник президента Алексей Дюмин назначен секретарем Государственного Совета.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, назначение Дюмина «связано с процессом ротации». Алексей Дюмин недавно получил должность помощника президента, курирующего работу Госсовета. Его предшественник Игорь Левитин также являлся секретарем. Однако назначение Дюмина вызвало взрыв комментариев, поскольку он давно считается потенциальным преемником президента.

Эксперты увязывают изменения в Госсовете с «ослаблением» (так считается) Совбеза РФ, секретарем которого назначен бывший министр обороны Сергей Шойгу вместо неформального лидера «партии войны» Николая Патрушева.

«Элита России взбудоражена назначением Дюмина. Это считается подтверждением того, что Дюмин – будущий президент России, по выбору Путина. Такие слухи шли уже давно. Дюмин из охраны Путина, из офицеров спецслужб. Потом Дюмин очень хорошо проявил себя губернатором Тульской области. И вот, теперь как секретарь Госсовета Дюмин будет курировать главную элиту России на федеральном уровне. А Госсовет по новой Конституции может играть роль коллективного президента. Это главное – сегодня многие укрепились во мнении, что Путин видит Дюмина будущим президентом России», – предрекает в своем тг-канале политолог Сергей Марков.

Госсовет как консультативный орган существовал при президенте РФ Борисе Ельцине. Потом он был упразднен – и вновь учрежден уже распоряжением Владимира Путина. А в 2020 году в рамках принятия поправок к основному закону Госсовету был придан конституционный статус.

Политобозреватель телеканала «Царьград» Андрей Перла считает, что в новых условиях Госсовет должен стать главным центром управления страной.

«Теперь начальником институции становится “любимый генерал” президента, человек, который по общему мнению пользуется огромным влиянием. И наконец-то повышен из тульских губернаторов – получается, до позиции начальника всех губернаторов страны. Что-то будет…», – написал Перла.

Политолог Александр Кынев написал, что «фактически достраивается ещё одна «башня» при ослаблении Совбеза».

«Путин любит создавать структуры, дублирующие официальные. Это понятная схема в условиях идущей СВО – жизнь показала, что системы управления необходимо дублировать. В случае прямого столкновения с НАТО, именно Госсовет возьмёт на себя управление внутри страны – такая идея. Она была основной, когда Белоусов предлагал создание структуры. Прошли годы. Ставка сыграла в плюс. Путин всегда играет в долгую», – пишет политолог Юрий Баранчик.

«Появление в АП Шойгу и Дюмина ни разу не про мир на условиях Запада», – подтверждает его слова коллега Марат Баширов.

У либералов свои версии. Публицист Анатолий Несмиян считает, что Госсовет станет «очередным расширенным политбюро с бессменным великим вождем во главе». А политолог-иноагент Станислав Белковский прочит Дюмина на пост спикера Совета Федерации, который сейчас занимает Валентина Матвиенко.