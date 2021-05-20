Назначение нового министра инфраструктуры началось с грызни в Раде

20.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Новое назначение на пост министра инфраструктуры Украины началось в Верховной раде со скандала и взаимных обвинений представителей разных политических сил.

Так, большинством голосов на должность был избран глава «Укравтодора» Александр Кубраков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас на трибуне стоит человек, благодаря которому через дороги «велыкого крадивныцтва» (от «велике будивныцтво» (большое строительство) – ред.) весной прорастает трава, а по Украине падают мосты. «Укравтодор» – браво. Учитывая ваше личное участие в дерибане «велыкого крадивныцтва», планируете ли далее увеличивать стоимость километров дорог, и что планируете делать с дорожным картелем, который дерибанит всю дорожную отрасль?» – с ядом спрашивала депутат «Евросолидарности», известная как «голос львовского майдана» София Федына.

«Совесть не будет мучить, что деньги коронавирусного фонда закатаны в дороги, по которым людей везут на кладбище?» – добавила депутат.

В ответ Кубраков согласился, что мосты действительно падают, правда, те, которые построены в 2017 году.

«Не знаю, почему падают, может так строили? Там и премьер Гройсман писал соответствующий пост, и его вице-премьер Кистион торжественно открывал, а мосты падают, может, потому что немного воровали? Что касается стоимости строительства, есть статистика, по результатам 2020 года стоимость километра, в сравнении с 2019-м, когда была ещё ваша команда, стоимость упала на 19 процентов, это статистика», – сказал он.

Слова кандидата обидели соратников Порошенко, которые стали возмущаться, что получили «политический ответ».

«Только говорили о предыдущем министре, чтобы ни один из министров не отвечал нам как политик, а как министр исполнительной власти. Вы только что, пан Кубраков, сделали абсолютно неправильное выступление и пояснение относительно вопроса, который задавала моя коллега», – вступилась за однопартийца депутат Нина Южанина.

«Весь народ знает, какое «крадивныцтво» происходило посреди закатывания 35 миллиардов дороги. Может, вы в этом не виноваты, но могли бы хотя бы отказаться, чтобы сберечь свою честь и не запятнаться в дальнейших действиях, к которым вас будут принуждать», – добавила она.

«Нина Петровна, я иногда получаю депутатские обращения от вас относительно строительства дорог, и так получается, что они иногда составлены в интересах одной из компаний, которая работает в Киевской, Житомирской, Черниговской областях», – съязвил в ответ Кубраков.

В итоге кандидатура Александра Кубракова на пост министра инфраструктуры была поддержана 284 голосами.