Назначение Саакашвили свидетельствует о политических судорогах Зеленского – Карасёв
Президент Украины Владимир Зеленский стремится спасти свой рейтинг. Этим объясняется решение о назначении Михаила Саакашвили на пост вице-премьера.
Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Зеленский судорожно ищет опору во власти. У него нет нормальной опоры. «Слуга народа» сыпется, постоянно нет большинства. Во-вторых, усиливается Аваков.
Третье – активизировался Порошенко. Правительство слабое. Надо укреплять Кабмин какими-то людьми, выставлять их на фронтменство.
Он рассчитывает на то, что за этим фронтменством, за этой демонстрационностью, можно президенту, у которого есть рейтинг, заниматься своими делами, прикрывая рейтинг. Так можно прикрыться Саакашвили. Против Авакова, например. Или против Порошенко. «Соросят» взять под контроль», – рассуждает Вадим Карасев.
Спасибо!
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