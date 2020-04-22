Назначение Саакашвили свидетельствует о политических судорогах Зеленского – Карасёв

22.04.2020, Киев, Игорь Петров

Президент Украины Владимир Зеленский стремится спасти свой рейтинг. Этим объясняется решение о назначении Михаила Саакашвили на пост вице-премьера.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Зеленский судорожно ищет опору во власти. У него нет нормальной опоры. «Слуга народа» сыпется, постоянно нет большинства. Во-вторых, усиливается Аваков.

Третье – активизировался Порошенко. Правительство слабое. Надо укреплять Кабмин какими-то людьми, выставлять их на фронтменство.

Он рассчитывает на то, что за этим фронтменством, за этой демонстрационностью, можно президенту, у которого есть рейтинг, заниматься своими делами, прикрывая рейтинг. Так можно прикрыться Саакашвили. Против Авакова, например. Или против Порошенко. «Соросят» взять под контроль», – рассуждает Вадим Карасев.