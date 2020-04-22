22.04.2020, Киев, Игорь Петров
 
Общество, Политика, Россия, Украина
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Назначение Саакашвили свидетельствует о политических судорогах Зеленского – Карасёв




Президент Украины Владимир Зеленский стремится спасти свой рейтинг. Этим объясняется решение о назначении Михаила Саакашвили на пост вице-премьера.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский судорожно ищет опору во власти. У него нет нормальной опоры. «Слуга народа» сыпется, постоянно нет большинства. Во-вторых, усиливается Аваков.

Третье – активизировался Порошенко. Правительство слабое. Надо укреплять Кабмин какими-то людьми, выставлять их на фронтменство.

Он рассчитывает на то, что за этим фронтменством, за этой демонстрационностью, можно президенту, у которого есть рейтинг, заниматься своими делами, прикрывая рейтинг. Так можно прикрыться Саакашвили. Против Авакова, например. Или против Порошенко. «Соросят» взять под контроль», – рассуждает Вадим Карасев.

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