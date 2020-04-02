Назначение Степанова приговаривает Украину к более страшной эпидемии – эксперт

02.04.2020, Киев, Максим Карпенко

В скором времени к эпидемии коронавируса на Украине прибавится эпидемия туберкулеза. Уже сейчас ежедневно в стране туберкулез убивает 7-10 украинцев.

Ситуация усугубится с закрытием тубдиспансеров, согласно «медреформе», внедренной при экс-министре здравоохранения, гражданке США Ульяне Супрун.

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Об этом в эфире интернет-канала Topinform заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Новый министр – «привет» госпоже Супрун: «Мы будем продолжать начатое вами». А значит, сегодня, в день дурака, в День смеха конец украинским тубдиспансерам, конец психиатрическим лечебницам.

Скоро к больным коронавирусом добавятся еще и туберкулезные больные. То есть, система борьбы с туберкулезом в Украине уничтожена под ноль.

У нас истерят по поводу коронавируса, а ежедневно семь-десять украинцев умирают от туберкулеза, ежедневно. Сколько у нас украинцев умерло от коронавируса, 13? Да, это трагедия персонально для каждого, но от туберкулеза мрут ежедневно», – заявил Золотарев.