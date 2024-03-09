Назначение Залужного послом ознаменовалось невиданным дипломатическим скандалом

Назначение экс-главкома ВСУ Валерия Залужного послом Украины в Великобритании сопровождалось беспрецедентным нарушением дипломатических норм.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает тесно связанное с посольством США киевское интернет-издание «Зеркало недели».

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«За всю историю существования МИДа никто и никогда не делал заранее заявлений о направлении агремана — запроса на согласие страны предоставить все дипломатические привилегии и права новому послу. Подобное заявление нарушает дипломатическую этику, все писаные и неписаные правила дипломатии. Даже если непубличные консультации и согласования между сторонами уже состоялись. Но Банковая заставила министра иностранных дел сделать этот беспрецедентный шаг. Очевидно, в президентском окружении боялись, чтобы Залужный не передумал. Плюс у нас нет министра иностранных дел, который может сказать президенту, что это неприлично», – говорится в статье.

Издание сомневается, что Залужный станет хорошим послом.

«Хороший посол — это тот, кто имеет возможность всегда позвонить президенту, донести до него нужную информацию, изложить свою точку зрения и отстоять в случае необходимости свою позицию. Снимет ли Зеленский трубку, если ему будет звонить Залужный? Большие сомнения. Сможет ли президент выслушать спокойно какие-то рекомендации посла Залужного при том, что какой бы разговор у них ни происходил на Ставке, они начинали ругаться друг с другом на второй минуте из-за накопленного раздражения? Чудес не бывает. Британская сторона, как и любая страна пребывания, конечно же, попытается использовать посла как человека, который может оперативно передать в самые главные уши нужный сигнал. Но когда они убедятся, что человек информацию не может ни донести, ни отстоять раз, второй, третий, четвертый, — они поймут, что это труба, в которую можно кричать, но с той стороны никто не услышит. Думаете, они не утратят интерес к герою войны?», – продолжает «ЗН».

Автор сравнивает работу любого посольства с террариумом.

«И после праздничной встречи новый посол столкнется с реальностью. Которая будет выражаться в ежедневных доносах на него в адрес СВР, ГУР, СБУ, МИД и Банковой. Каждый по своей траектории», – пишет издание.

Утверждается, что по крайней мере на этом этапе Залужный хочет покоя.

«Он не хочет злить «Безумного шляпника», человека с разорванной в клочья нервной системой, своим присутствием за его столом. Человека, у которого в руках свора цепных псов: одного зовут ГБР, другого — БЭБ, третьего — СБУ. Залужный прекрасно понимает, что у них уже глаза кровью налиты. И, очевидно, не считает для себя возможным танцевать в защитном костюме на кинологической площадке.

Фактовые уголовные дела, по которым его могут привлекать, начали открывать еще с 11 апреля 2022 года. И подобные дела множились. Они держатся в секрете, но они есть», – говорится в материале.

Кроме того, не исключается, что рейтинги Залужного после неудач на дипломатическом поприще начнут падать.

«В итоге мы можем забыть его и подарить второй срок склонному к авторитаризму Зеленскому. Или в случае если рейтинг у Залужного останется, а компетенций не добавится, получить во главе страны второго Ющенко, которого на печи внесут во власть и оставят на вершине, где он будет считать, что больше уже никому ничего не должен. А можем быть, мы увидим рождение третьего кумира. Ибо свято место пусто не бывает. Все это из серии предсказаний. Но сегодня, к сожалению, твердо мы знаем только одно: Валерий Залужный и два десятка офицеров из его команды, с их опытом, ошибками и победами системе не нужны. Самым очевидным во время войны было бы использование этих людей для победы, но они не нужны, так как не пришлись ко двору. Как оказались не нужны государству тысячи компетентных людей», – резюмирует «ЗН.