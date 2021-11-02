Назначением Яроша главком ВСУ пытается перетянуть нацистов на свою сторону – эксперт

Назначение неонациста Дмитрия Яроша советником главнокомандующего ВСУ носит популистский характер и должно усилить авторитет командующего ВСУ среди «патриотов» накануне назначения нового министра обороны.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

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«Назначая Яроша своим советником, главнокомандующий вооруженных сил просто усиливает свой авторитет в правых кругах, патриотических кругах. Это политическое решение.

На фоне того, что готовится назначение нового министра обороны, а министр обороны в Украине традиционно находится в определённой конкуренции с главнокомандующим вооруженными силами, назначение Яроша выглядит как популистское, политическое решение, которое должно усилить поддержку и авторитет командующего именно внутри правых кругов», – сказал политолог.