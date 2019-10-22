Назначенный главным по реинтеграции экс-шоумен Сивохо выехал на Донбасс

22.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Новоназначенный советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо вместе с членами Комитета по вопросам прав человека, “деоккупации” и реинтеграции “временно оккупированных территорий” принимает участие в выездном заседании на Донбассе, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом Сивохо сообщил в Facebook.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“КПВВ Новотроицкое. Первый день выездного Комитета ВР Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Много встреч и важных вопросов на сегодня. Весь день в дороге. Общение — слово дня. С военными, с депутатами, с местными властями. А главное – с людьми, которые едут туда и оттуда. Все ждут возвращения нормальной жизни и развития региона”, – рассказал Сивохо.

По его словам, далее политики планируют осмотреть разрушенные и реконструированные здания в Красногоровке Марьинского района.

Члены выездного заседания ознакомились с процедурой пересечения линии разграничения на КПВВ “Новотроицкое”, а также узнали у пограничников, какие проблемы возникают в этом процессе.

Также, по его словам, члены комитета посетили РГА Волновахи и познакомились с проблемами района. При этом, он отметил, что поездка политиков началась с визита в Мариуполь, где проживает едва ли не большее число переселенцев.

Кроме того, нардеп сообщил, что члены комитета вчера, 21 октября, посетили Широкино и пообщались с переселенцами из прифронтового городка.

Как сообщал ПолитНавигатор, вчера, 21 октября, бывший шоумен Сергей Сивохо заявил, что получил должность советника секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. По словам Сивохо, он будет отвечать только за гуманитарную политику.