Назначенный Порошенко замсекретаря СНБО нашел оправдание работе с Зеленским

10.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос озарактеризовал как “нормальное” свое сотрудничество с новым секретарем СНБО Александром Данилюком.

“Сотрудничество идет. Мы работаем, все у нас нормально. Я еще раз подчеркиваю, я не служу президентам. Да, у меня есть главнокомандующий, но я служу народу и своему государству … Я ценю людей не по преданности, а по профессионализму. И я хочу, чтобы в нашем государстве подход к людям был по профессионализму. к сожалению, примеры исторические и примеры действующие показывают, что у нас людей ценят по преданности”, – отметил Кривонос в интервью изданию УНН.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил секретарем СНБО бывшего министра финансов Александра Данилюка. Сергей Кривонос был одним из кандидатов в президенты Украины, считается одним из наиболее популярных и уважаемых в армейской среде офицеров ВСУ, и команда Зеленского собиралась предложить ему должность еще на этапе предвыборной кампании, однако незадолго до первого тура выборов Кривонос неожиданно снял свою кандидатуру в пользу Порошенко и принял его предложение занять должность в СНБО.