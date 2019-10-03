Назначенный Зеленским новый секретарь Совбеза оказался бандюком из 90-х

03.10.2019, Киев, Игорь Петров

Алексей Данилов, назначенный сегодня Владимиром Зеленским на пост секретаря Совбеза Украины, известен жителям Луганска как участник криминальных группировок в бурные 1990-е.

Об этом в своем блоге рассказывает представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Алексей Данилов – человек известный в Луганск, как представитель криминальных кругов из 90-х, ставший мэром города Луганска. Он был очень близок с криминальным авторитетом Валерием Доброславским, который как раз в бытность Данилова мэром и был убит в ходе разборок и не без участия спецслужб.

За период своего пребывания в должности городского головы Данилов, занявший должность с образованием ветеринар, получил сразу три высших образования в трёх луганских ВУЗах, юриста, менеджера и педагога.

В политике сблизился с Михаилом Бродским, входил в руководящие органы его партии «Яблуко». Потом входил в партию БЮТ Юлии Тимошенко.

Данилов трижды заходил во власть и трижды уходил досрочно. С должности Луганского городского головы до окончания срока полномочий, отправлен городским советом в отставку в сентябре 1997 года. Потом вращался в околопарламентской среде в Киеве, периодически возвращаясь в Институт европейской интеграции и развития, где числился заместителем и был готов к новым назначениям.

В 2005-ом после майдана президентом Виктором Ющенко был назначен на должность луганского губернатора, но уже спустя полгода, им же, отправлен в отставку. В 2006-ом попал в парламент по спискам БЮТ, но уже через год Ющенко распустил этот созыв парламента.

На сколько Данилов пришёл во властные кабинеты в этот раз, неведомо. Его появление связывают с поддержкой Тимошенко, и о своей роли в продвижении Данилова прозрачно намекает нардеп от «СН» Максим Ткаченко. В любом случае, активной роли на должности секретаря СНБО Алексея Данилова мало кто представляет», – рассуждает Мирошник.