Назначены арбитры, которые будут рассуживать Украину и Россию

01.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Международного трибунала по морскому праву Джин-Хен Пайк назначил трех судей в арбитражном разбирательстве Украины против Российской Федерации, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в коммюнике Международного трибунала.

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“Уведомлением от 1 апреля 2019 года Украина начала арбитражное разбирательство против Российской Федерации на основании Приложения VII к Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву. В соответствии со статьей 3 (b) Приложения VII к Конвенции в уведомлении назначен Кристофер Гринвуд (Соединенное Королевство) в качестве члена арбитражного суда. В соответствии со статьей 3 (с) Приложения VII к Конвенции Российская Федерация впоследствии назначила Владимира Владимировича Голицына членом арбитражного суда”, — говорится в коммюнике.

Отмечается, что в письме от 12 июня Агент Украины сообщила Председателю Трибунала, что стороны не могут договориться о назначении трех членов арбитражного суда, и просила его продолжить их выдвижение и назначить одного из них председателем.

“10 июля 2019 года после консультаций со сторонами президент Пайк назначил судьями Дональда МакРея (Канада), Рюдигера Вольфрума (Германия) и Гудмундура Эйрикссона (Исландия) в арбитражном разбирательстве, возбужденном Украиной против Российской Федерации в отношении спора о задержании трех украинских военных судов и аресте двадцати четырех солдат, присутствующих на борту. Президент Пайк также назначил г-на МакРея председателем арбитражного суда”, — говорится в документе.

Напомним, 25 мая Международный трибунал обязал Россию освободить украинских моряков.

25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и арестовали три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров “Бердянск” и “Никополь” и рейдового буксира “Яны Капу”, которые осуществляли несогласованный с РФ переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.