«Назойливая муха». Секретный план МИД Украины

02.10.2020, Киев, Александр Ростовцев

В 2016 году группа принимающих решения «порохоботов», обсудив дела свои скорбные, пришла к безрадостному выводу, что между её хотелками и реальной возможностью нанести ущерб России собственными силами лежит пропасть, и поэтому действовать надо чужими руками.

Для реализации плана было решено использовать любые международные площадки, готовые принимать и выслушивать поток украинских кляуз. На себя «решалы-порохоботы» взвалили посильную задачу – организовать бумажное цунами, чтобы клятые москали в нём захлебнулись.

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На одной из пресс-конференций тогдашний длинный язык Минстеця меджлисовка Джапарова поведала стране и миру, что отныне бандеровский режим будет тявкать и задирать лапку на Россию из каждой подворотни, действуя по принципу Геббельса «клевещите, клевещите больше – что-нибудь, да сработает».

С тех пор украинский МИД при поддержке наёмной армии советников и юристов заваливает слезливыми жалобами всевозможные международные «спортлото» в надежде, что хоть какая-то из них пойдёт во вред России.

Прекрасно понимая, как трепетно на Западе относятся к «нарушениям прав человека» в неугодных государствах, список которых возглавляет Россия, исполнители принялись активно теребить ООН и международные трибуналы истошными воплями «обратить внимание на политические репрессии в оккупированном Крыму».

Образно говоря, мстительные бандерлоги взяли на себя роль зелёной сортирной мухи, надоедливой и вездесущей, которая, по замыслу, должна до крайности утомить и, бросив всё, заставить спасаться бегством страшного российского медведя.

Проводниками плана «Назойливая муха» были назначеныы бесчисленные грантоедские лавочки, пустившие глубокие корни на Украине. А объектом приложения сил – Международный уголовный суд (МУС) в Гааге, «прекрасно зарекомендовавший» себя в деле «расследования этнических чисток на территории бывшей Югославии», где виновными были назначены сербские военные и политические деятели.

С точки зрения киевских склочников, МУС обладает одной привлекательной особенностью – специализацией на геноциде, военных преступлениях, преступлениях агрессии и против человечности, не имеющих срока давности.

С учётом того, что «главным виновником агрессии против Украины» шароварные отморозки открыто признают президента России, острие удара направлено главным образом на Путина и таких видных деятелей из его окружения, как министр обороны Шойгу и глава МИД Лавров.

Но это, так сказать, «программа максимум», шансы на выполнение которой исчезающе малы.

Более реальная цель – добиться в МУС уголовного преследования и серьёзно отравить жизнь российским государственным и общественным деятелям, непосредственно проводящим политику Кремля в Крыму, включая нынешнее крымское и севастопольское руководство.

В ноябре 2016 года из Гааги в Киев пришёл обнадёживающий сигнал. МУС опубликовал доклад с предварительными результатами расследования событий, происходивших в Крыму с ноября 2013 года и до мартовского, 2014 года, референдума о воссоединении с Россией.

МУС признал, что все события, произошедшие в этот период, «содержат признаки международного конфликта и оккупации». Войну в Донбассе гаагская шарага квалифицировала как «внутренний конфликт с элементами международного», подрывая тем самым основы минских договорённостей и полностью обелив «Евромайдан». Не подкачали, в общем.

Правда, это было не более чем декларативное заявление европейского судебного органа, не имевшего юридических последствий.

И вот, 1 октября 2020 года в Киеве продолжили гнать мутную волну с расчёсыванием темы «нарушения прав человека в оккупированном Крыму» с привлечением одиозных грантоедских лавочек «Центр гражданских свобод» и «Фонд Свободная Россия».

Зиц-председатель “Фонда Свободная Россия” Будаева (экс-координатор института Маккейна в России) и записной “оппозиционер” Илья Яшин

Секретарь совета директоров “Фонда Свободная Россия” и лоббистка особых прав для ЛГБТ Мелисса Хупер

Член совета директоров “Фонда Свободная Россия” и кореш бесноватого Маккейна Владимир Кара-Мурза

От имени «Фонда» выступал мохнорылый Григорий Фролов – сбежавший в 2014 году из России в Киев по причине «аннексии Крыма» юный либеральный говнюк.

Совместно с жиночкой Матвийчук Гриша собрался будоражить МУС списком из «трёх главных преступлений российской власти в Крыму», а именно:

1.Милитаризация полуострова и превращение его в главную логистическую базу для ведения войны в Сирии.

2.Колонизаторская политика Кремля, при которой на полуостров для постоянного места жительства переезжают сотни тысяч переселенцев с материка, вытесняя лояльное Украине и коренное население.

3.Репрессии, похищения и пытки украинских и крымско-татарских активистов.

Для поддержки грантоедской инициативы «правозащитными» хорьками была приглашена по Скайпу говорящая голова Скотта Мартина из близкой к Госдепу США «консалтинговой фирмы» Human Rights Compliance LLP.

Кстати, именно эта контора в своё время подавала на рассмотрение ООН документ о расследовании преступлений карательного батальона «Айдар», благополучно, впрочем, задвинутый в долгий ящик.

Интересно, что в украинской прессе тема с подачей жалобы подаётся в категоричном виде «МУС будет рассматривать политические преследования в Крыму», тогда как на деле инициаторы выступают с более осмотрительным «МУС, возможно, возьмётся за рассмотрение…».

И для подобной осторожности украинская сторона имеет все основания, поскольку обещанную Зе!-командой ратификацию Римского статута, на базе которого действует МУС, Киев так и не подтвердил. В последний раз о необходимости окончательно узаконить Римский статут в Киеве вспоминали в феврале 2020 года по формуле «то ли будет, то ли нет, но хотелось бы…».

Однако если взглянуть повнимательнее на проблему ратификации Римского статута Украиной, то сразу заметно, что она является одной из причин острого противоборства между Зе!-командой и «порохоботами».

«Зелень», не имеющая отношения к наиболее грязным эпизодам войны в Донбассе с карательными операциями, похищением людей, насилием и грабежами, отважно выступает за ратификацию, поскольку официальное присоединение к Римскому статуту даёт им козырь и дальше заваливать МУС жалобами на Россию с надеждой на благосклонные вердикты.

Однако для влиятельных нациков и «порохоботов», у которых рыла по самые уши в крови мирных жителей Донбасса и политических противников, ратификация статута несёт серьёзную потенциальную угрозу.

Безусловно, нутро любого адепта секты «Крым – цэ Украина!» греет мысль о преследовании российских политиков в государствах, где действует Римский статут. Но МУС другой рукой охотно принимает на рассмотрение жалобы жителей ЛДНР на преступления ВСУ и карательных батальонов.

В настоящий момент ходу этим жалобам не даётся по соображениям «политической целесообразности», однако никто не может гарантировать, что «западные союзники Украины» станут до бесконечности покрывать грязные делишки порошенковских «партнёров». Не важно, по какой причине: улучшить отношения с Россией, сделать украинские «элитки» более сговорчивыми или окончательно ликвидировать провальный бандаровский гадюшник.

Кроме того, и жалобщики, и «решалы», прекрасно понимают, что в России, видавшей в гробу Римский статут, на любые решения Гааги демонстративно облокотились, поскольку никто не приезжает из Москвы поучаствовать в судебных дебатах с киевскими нытиками.

Тем не менее, майданутые «эксперты» считают письма в зарубежные месткомы полезной практикой и упорно долдонят о «расширении юридической базы против России» и даже «открытии третьего фронта» (имеется в виду, что два уже «открытых фронта» – это политические и экономические санкции, за которыми должны последовать судебные) с возможностью накладывать мохнатую лапу на российские госактивы за рубежом в случае продолжения игнорирования РФ «третейского решения».

При этом, раскрывают карты «эксперты», Украине следует внимательно присматриваться к реакции российского руководства на каждый пук в свидомых шароварах, приковывающий внимание международных судов, «действуя комплексно, по обстоятельствам».

И, надо заметить, в данном случае с мнением «экспертов» следует согласиться, поскольку реакция российского руководства на украинское тарахтение внимательно отслеживается не только на Украине, и на основании этих наблюдений принимаются дальнейшие решения.

К примеру, здоровенная дуля, показанная Москвой в мае 2018 года в ответ на вердикт Постоянной палаты третейского суда в Гааге, присудившей выплатить $159 млн украинским компаниям, удравшим из Крыма в 2014 году и потерявшим в результате активы, стала хорошим уроком для сутяг, желающих срубить лёгких деньжат с России за собственное головотяпство.

По-видимому, для России «неявка на войну», объявленную Украиной, будет наиболее обидным и действенным решением против назойливой сортирной мухи, обожающей раздражённую реакцию на её нудный зудёж.

В общем, делай, что должно – и пусть наши враги пустят на бумагу хоть все Карпаты.