Назрел большой конфликт между бандеровцами и Зе-властью – Дроздов

Между политическим руководством Украины и неонацистами назревает серьёзный конфликт за власть.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил скандальный львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас война и военное положение становятся инструментом. То есть, они уже расцениваются властью не как повод охранять страну, а охранять себя. А это разные вещи.

И потому идёт игра на опережение против определённых протестных настроений, которые безусловно растут. Потому что у очень многих граждан возникает масса вопросов и про подготовку войны, и про мародёрство – талмуд вопросов, на которые власть не может дать ответ.

И сейчас любые протестные движения делаются невозможными. И не только потому, что военное положение запрещает, а потому что власть защищается этим. И теперь любые попытки сейчас поднимать определённые вопросы об ответственности и подотчётности власти, будут названы «проектом Кремля», «попытками Путина расшатать ситуацию», – сказал Дроздов.