Назрел большой конфликт между бандеровцами и Зе-властью – Дроздов
Между политическим руководством Украины и неонацистами назревает серьёзный конфликт за власть.
Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил скандальный львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У нас война и военное положение становятся инструментом. То есть, они уже расцениваются властью не как повод охранять страну, а охранять себя. А это разные вещи.
И потому идёт игра на опережение против определённых протестных настроений, которые безусловно растут. Потому что у очень многих граждан возникает масса вопросов и про подготовку войны, и про мародёрство – талмуд вопросов, на которые власть не может дать ответ.
И сейчас любые протестные движения делаются невозможными. И не только потому, что военное положение запрещает, а потому что власть защищается этим. И теперь любые попытки сейчас поднимать определённые вопросы об ответственности и подотчётности власти, будут названы «проектом Кремля», «попытками Путина расшатать ситуацию», – сказал Дроздов.
Он подчеркнул, что сейчас на Украине возникает серьёзный конфликт между бандеровцами и киевским руководством.
«Вся патовость ситуации заключается в том, что самые правильные вопросы к власти ставят наилучшие – это патриотичные, проукраинские силы. И именно их будут трактовать как угрозу государственности, попытки расшатать, и так далее.
Если бы тут был условный пророссийский Медведчук или Бойко – это не о них разговор. Разговор о самых проукраинских кругах – это от них идёт критика, это они призывают расследовать мародёрство власти на госзакупках – но у нас этого всего нельзя.
И все вопросы, которые звучат в обществе – они не от пророссийской части, а от неравнодушных, проукраинских людей», – подытожил Дроздов.
Спасибо!
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