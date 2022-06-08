Назревает пора пролить кровь американцев

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Новости Украины

Мы уже неоднократно разбирали, что общего, и какие различия имеются у неонацистского киевского режима с их гитлеровскими предтечами.

Выходит так, что роднит их пренебрежение к человеческим жизням, любовь к внешним эффектам, судорожное цепляние за соломинки и фетишизация новейшего «чуда-оружия», владение которым представляется большим и малым фюрерам путём к спасению и победе в проигранной войне.

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Для Гитлера – такими «вундерваффе» стали: автоматический карабин MP-44, получивший от Гитлера персональное название «Штурмгевер», реактивный истребитель Ме-262, недоделанная атомная бомба, сверхтяжёлый танк «Королевский тигр», ракеты ФАУ-1 и ФАУ-2, и ещё ворох экзотических мертворожденных машин и механизмов, порождённых сумрачным тевтонским гением.

Что характерно, нацистская технократия изобретала и строила (или пыталась строить) этот оружейный «зоопарк» собственными силами, тогда как циничные бандеры и кровавые клоуны-рукожопы киевского режима разворовали и пустили под нож остатки украинской науки и промышленности, взяв на вооружение шулерский девиз Остапа Бендера «Заграница нам поможет!».

Спецоперация по демилитаризации и денацификации украинского режима показывает, что ВСУ и тербаты лишились от 80 до 90% вооружения от доставшихся им в наследство трёх советский военных округов, и теперь их возможность продолжать сопротивление – целиком и полностью зависит от западных поставок.

Буквально на наших глазах произошла десакрализация воспетых режимом Зеленского «вундервафель», вроде «байрактаров» и «джавелинов», о чём кокаинумфюрер успел наябедничать официальным представителям Турции и США.

В скором времени укропенрейху предстоит разочароваться в пресловутых гаубицах «три топора», натовских САУ (особенно после выработки ресурса орудийных стволов, частей и механизмов), дронах-камикадзе и ожидаемых как манны небесной РСЗО HIMARS с обязательными поставками ракет «плавающей» дальности – от 60 до 500 км.

По поводу последних селюковые политические живодёры азартно шевелят жвалами и сыплют прибаутками – «ой, а что это вы так побледнели?» – в адрес российских властей, военных и гражданского населения.

Занятно, что малограмотную селюковую фашню не волнуют нюансы, вроде того, что не «вундервафли» сами по себе определяют успех на поле боя, а их концентрация, налаженное снабжение и фронтовые рембазы. То есть, системный подход. Не говоря уже о большом количестве подготовленных операторов.

То, как Запад осуществляет военную помощь Украине, больше всего напоминает снабжение малыми дозами героинового наркомана наркодилером, чтобы подопечный успел утащить из дома как можно больше добра, перед тем, как щёлкнет ластами.

В том, что системы HIMARS с вожделенными ракетами ВСУ они получат в свои кровавые лапы, – сомневаться не приходится. Не зря США, при посильном участии Великобритании и Польши, провернули политический финт ушами, чтобы сдавать назад.

Но обо всем по порядку

Первым делом «вашингтонский обком» с непроницаемой цинковой мордой задумал втихаря обстряпать дельце по накачиванию ВСУ наступательными ракетными системами.

Сначала речь шла о «подарках» с дальностью от 60 до 300 км, но, впоследствии, из американских источников выяснилось, что, при необходимости, дальность некоторых модификаций ракет для РСЗО HIMARS может достигать и 500 км, что позволяет укровермахту теоретически дотягиваться с северной границы до Московской области, а с южной – до гражданских и военных целей на территории Крыма, включая Севастополь.

Как некогда говаривал незабвенный премьер Черномырдин, «хотели сделать как лучше, а получилось как всегда»: втихаря обстряпать передачу ракетных систем Киеву не получилось. Разгорелся скандал в Совбезе ООН, и американская ракетная афера вылезла на всеобщее обозрение подобно сраму из-за фигового листка.

Спасая и без того тухлую репутацию всемирного мародёра и разжигателя войн, содержимое Белого дома принялось изворачиваться и лопотать, будто украинцам они передают «гранаты не той системы», которые до российской глубинки не добьют, а против российских группировок ZVO – в самый раз, да и системок будет передано укропне всего четыре штуки.

И уж совсем по-фарисейски прозвучала фраза из пастей официальных американских голов, будто Вашингтон заручился обещанием Киева «не наносить ракетные удары по российской территории».

Как будто это что-то принципиально меняет.

На подхвате подпаленного американского «шерхана» моментально нарисовалась сразу пара шакалов в виде Великобритании и Польши, готовых услужить хозяину.

Выяснилось, что Великобритания уже имеет на вооружении что-то около трёх сотен необходимых Украине реактивных систем, а Польша имеет «рояль в кустах» из пяти сотен РСЗО HIMARS с нужными киевскому режиму ракетами.

В общем, всё выглядит крайне лицемерно и, на первый взгляд, к США не подкопаться: реэкспорт вооружений Киеву осуществляют «шестёрки», удары в глубь российской территории будут осуществлять укронацисты (пожурим их за это по телевизору), а Вашингтон – весь в белом – я не я и кака не моя!

Общий смысл – подставить под ответный удар добровольных «шестёрок» и при этом самим выйти сухими из воды. Даже в случае военного столкновения НАТО с Россией страдать будет Европа – в первую очередь.

Последние пару недель всех – в России, Украине, на Западе – сильно волнует, чем ответят российские власти на ракетные удары ВСУ в глубину нашей территории. Неважно – по Крыму, Ростову, Брянску, Туле или Подмосковью.

Отчасти на этот вопрос вчера ответил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров: чем дальше вглубь России будут наносить ракетные удары ВСУ, тем дальше союзные силы будут отодвигать границу их применения. Читай: тем дальше будут таять территории украинской «державы».

Для вящего понимания Киеву было открытым текстом сказано: захотите снова сесть за стол переговоров – тема принадлежности Херсонской и Запорожской областей обсуждаться не будет. Если и дальше продолжите тупить – потеряете и другие территории. И кто знает, что останется от украинского огрызка к концу года…

Кроме того, с самого верха российской власти было обещано наносить ответные удары по объектам Украины, которые прежде щадили.

Очевидно, обещается «калибровка» условных «центров принятия решений» на украинской территории, вроде зданий Рады, генпрокуратуры, СБУ и тому подобных. Самый пончик, что в некоторых из них прочно засели иностранные «дирижёры».

На российских федеральных каналах выступают горе-эксперты, предлагающие в качестве наказания за ракетные обстрелы России стирать в пыль украинские города и сёла. Некоторые рубаки доходят в своих требованиях наносить ядерные удары по территории Украины, что является запредельным маразмом и прямо противоречит военной доктрине РФ, определяющей ядерную триаду оружием судного дня, применение которого возможно только при условии угрозы самому существованию российского государства.

Турбопатриоты отказываются понимать, что именно таких форс-мажорных действий от России добиваются зеленские упырьки, которым сценарии спускаются из Лондона и Вашингтона.

Помимо моральной стороны дела – Украина – это наша историческая территория, наша армия не воюет с народом – при таком подходе к денацификации мы рискуем получить противоположный результат и ненависть на долгие десятилетия.

Мы столкнулись с очередным вызовом Вашингтона, Лондона и Варшавы, повышающих ставки в игре, фиксируя определённые колебания российского руководства.

Если не ответить сейчас со всей решимостью, и не теряя при этом головы, неизвестно, что взбредёт в воспалённые головы вашингтонских «ястребов» и готовых разбиться в пыль европейских «гиен».

Ударов по властным и силовым центрам Украины более не достаточно. Необходимо надолго отбить у «кукловодов» желание подливать бензинчик в костёр войны, напомнив, что найдётся шило и для их болевых точек.

К примеру, американские интервенты сильно подзадержались в Ираке и Сирии, где они поставили на поток грабёж нефтяных запасов этих государств. И, как у всяких мародёров, с американскими оккупантами могут произойти крупные неприятности. «Случайно» залететь сбившаяся с курса ракета. Или ещё какая напасть приключится. А что такое? Мы тоже можем быть неуклюжими, извините, покойным здоровья…

Причём, статья 5 НАТО в данном случае не работает: американцы в Сирии находятся на свой страх и риск.

Мы уже воевали с Соединёнными Штатами в Корее и Вьетнаме – и очень даже успешно. «Вьетнамский синдром» довольно долго удерживал Америку от вторжения в другие государства. Значит, необходимо развить и укрепить в них «Украинский синдром». Дальше падать уже некуда: санкции против нас и так беспрецедентные, только ядерной войны не хватало.

Ориентироваться – есть на кого. Иран, низведённый коллективным Западом до статуса изгоя, не боится отвечать агрессорам, сопровождая свои действия унижающей самолюбие «мирового авангарда» пропагандой.

К примеру, провести операцию по захвату британских морских пехотинцев, чтобы затем весь мир облетели кадры, как бравые «томми», которых никто не бьёт и не пытает, трясутся от страха и откладывают тонны кирпичей.

Или вот, болезненный укол США, совершённый на днях спецподразделением КСИР, захватившим в Ормузском проливе греческий нефтеналивной танкер, направлявшийся в США, где бак бензина скоро будет обходиться в $300 исстрадавшимся от «путинской дороговизны» автовладельцам.

В общем, как отмечают многие военные эксперты, HIMARS с дальнобойными ракетами режиму Зеленского не помогут и перелома в войне не добудут. Их применение ограничится медийной «пэрэмогой» с дикарскими плясками на костях и биением себя в грудь кулаками от известия о разрушении подмосковного коровника и гибели нескольких бабушек.

Вот ради того, чтобы наши бабушки и дети жили, дома и коровники стояли нетронутыми, а солдаты как можно быстрее вернулись по домам, российскому руководству пора полить древо свободы кровью американцев, как завещал президент Джефферсон.